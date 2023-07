La meilleure et la pire ville du Royaume-Uni pour la nourriture, la mode et la vie nocturne révélée par une nouvelle étude

NEWCASTLE a été élue meilleure ville du Royaume-Uni pour sa gastronomie, sa mode et sa vie nocturne, selon une étude.

Une enquête originale a demandé à 2 000 habitants des plus grandes villes du Royaume-Uni d’évaluer les différentes « ambiances » dans leur région, telles que le sens du style, la musique et la nourriture.

Newcastle a obtenu le meilleur score pour sept des neuf ambiances au total – y compris être la ville la plus accueillante et avoir la meilleure scène de pub.

Cependant, Stoke-on-Trent n’a pas si bien réussi, se classant en bas dans six des neuf catégories.

La ville du Staffordshire a été élue comme ayant l’ambiance la plus basse dans l’ensemble, se classant en bas pour sa vie nocturne, sa nourriture et sa musique.

L'étude a été commandée par la marque technologique mondiale HONOR pour marquer le lancement de sa nouvelle série de smartphones HONOR 90.

Bond Zhang, PDG, a déclaré : « Newcastle a vraiment des vibrations qui méritent d’être partagées et on comprend pourquoi.

« Une ville à l’atmosphère positive et invitante devient un phare d’espoir et d’inspiration, favorisant un sentiment d’appartenance et d’unité parmi ses habitants.

« Une bonne ambiance améliore non seulement la qualité de vie des résidents, mais attire également les touristes et les entreprises, ce qui entraîne une croissance économique et des échanges culturels.

« En plus de cela, une superbe ambiance urbaine va de pair avec l’individualité – quelque chose que nous célébrons avec notre dernier HONOR 90. »

Liverpool était la seule autre ville à obtenir un score élevé, se classant en tête des meilleurs endroits où aller si vous voulez regarder un bon match de sport et aussi pour sa musique.

Stoke n’était pas la seule ville à obtenir un score bas, car Londres s’est avérée être la ville la moins accueillante.

Et Belfast a obtenu de mauvais résultats pour ses équipes sportives et ses matchs.

Il a été constaté que 84 % aiment vivre dans ou à proximité d’une ville, les principales raisons étant les bonnes boutiques (38 %), les bons restaurants (36 %) et le fait qu’il y a toujours quelque chose à faire (33 %).

Et 67 % recommanderaient la ville où ils habitent à un ami ou à un être cher qui cherche un nouvel endroit où vivre.

Lorsqu’ils ont eu la possibilité de décrire l’ambiance générale de leur ville, 41 % ont déclaré qu’elle était animée et excitante, tandis que 15 % l’ont décrite comme décontractée et décontractée.

Les gens sympathiques (55 pour cent), les rues propres (53 pour cent) et les espaces verts (51 pour cent) sont ressortis comme les caractéristiques les plus populaires qu’une ville devrait avoir.

Une variété de restaurants (45 %), une bonne qualité de l’air (44 %) et un bon sens de la communauté (41 %) figuraient également sur la liste.

Parmi ceux qui ont participé à l’étude de OnePoll.com, 57 % basent leur décision sur l’endroit où vivre sur la probabilité qu’ils puissent être eux-mêmes là-bas.

Bond Zhang, pour HONOR, a ajouté : « Il n’y a rien de pire que de vivre dans un endroit où l’on a l’impression de ne pas appartenir, alors trouver une ville qui correspond à sa personnalité est si important.

« Accepter qui vous êtes vraiment vous permet d’exprimer votre personnalité, vos intérêts et vos valeurs uniques.

« L’importance d’une ville ayant une bonne ambiance ne peut être surestimée, car c’est le cœur battant qui alimente son succès et en fait un endroit qui vaut vraiment la peine d’être appelé chez soi. »

TOP 10 VILLES AVEC LA MEILLEURE AMBIANCE GLOBALE (sur 10):

1. Newcastle – 8.09

2.Cardiff – 7.36

3.Liverpool – 7.17

4. Lecture – 7.14

5. Édimbourg – 7.04

6. Middlebrough – 7h00

7. Brighton et Hove – 6,99

8. Londres – 6,85

9. Coventry – 6,63

10. Leicester – 6,62

TOP 10 DES VILLES AVEC LA MEILLEURE SCÈNE MUSICALE :

1.Liverpool – 7,53

2. Newcastle – 7.42

3.Manchester – 7.31

4. Cardiff – 7h30

5. Londres – 7.23

6. Middlebrough – 6,96

7. Brighton et Hove – 6,93

8. Leeds – 6,86

9. Lecture – 6.81

TOP 10 DES VILLES AVEC LE MEILLEUR SENS DU STYLE :

1.Newcastle – 7.42

2. Londres – 7.12

3.Liverpool – 7.04

4. Lecture – 6,89

5. Brighton et Hove – 6,79

6. Cardiff – 6,75

7. Édimbourg – 6,75

8. Middlebrough – 6,53

9.Glasgow – 6.46

10. Leeds – 6.44

TOP 10 DES VILLES AVEC LA MEILLEURE NOURRITURE

1. Newcastle – 8.16

2. Londres – 7,74

3. Cardiff – 7,73

4. Lecture – 7.56

5. Middlebrough – 7,44

6.Liverpool – 7h40

7. Edimbourg – 7.34

8. Brighton et Hove – 7h20

9.Manchester – 7.16

10.Glasgow 7.14