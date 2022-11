“ La meilleure équipe que nous ayons jouée: ” Sterling se prépare pour l’adversaire le plus coriace à ce jour dans Sycamore, tête de série, alors que les quarts de finale de classe 5A approchent – Shaw Local

STERLING – Les Sterling Golden Warriors ont déjà été dans cette position. Depuis la création de l’équipe en 1898, elle a atteint neuf fois les quarts de finale de l’État de football de l’IHSA.

De 2016 à 2018, les Warriors ont fait trois voyages consécutifs vers le match éliminatoire insaisissable du troisième tour, atteignant les demi-finales d’État au cours de la première et de la troisième année de cette séquence historique.

Maintenant, après une victoire 50-8 sur la route contre Goode au deuxième tour des séries éliminatoires de classe 5A vendredi dernier, ils sont de retour en quarts de finale pour la première fois en quatre ans – et à seulement deux victoires d’un championnat d’État.

Mais, comme toujours, ce ne sera pas un voyage facile vers le jeu du titre.

Ryan Camblin de St. Viator ramasse des verges contre Sterling lors de leur match éliminatoire du premier tour le samedi 29 octobre 2022. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

Le prochain adversaire de Sterling, tête de série no 5, Sycamore, tête de série no 1 invaincue, pourrait être le plus coriace de la saison.

Tout au long de l’année, les Warriors ont affronté leur part d’équipes de qualité – 8-1 St. Francis, 7-2 Quincy, 8-1 Moline et 9-1 Goode, notamment – ​​mais de tous ceux-ci, Sycamore est peut-être le meilleur, Sterling a déclaré l’entraîneur Jon Schlemmer.

“Nous avons affronté de très bonnes équipes, et je pense que c’est la meilleure équipe que nous ayons jouée. Cela en dit long sur eux parce que nous pensons avoir affronté de bonnes équipes », a déclaré Schlemmer. «Ils sont disciplinés, leur défense a été absolument éteinte – ces dernières semaines, en particulier. … Ils jouent avec un peu de swag, ce qui est très important à cette période de l’année.

“Ils sont une équipe complète et 11-0 pour une raison.”

Offensivement, les Spartans disposent d’une attaque équilibrée et d’une pléthore de meneurs de jeu. Le quart-arrière senior Eli Meier dirige le spectacle et forme une combinaison mortelle avec le receveur de deuxième année de 6 pieds 2 pouces et 190 livres Burke Gautcher et l’attaque précipitée à trois têtes de Joe Puleo, Tyler Curtis et Zack Crawford.

Sycamore marque en moyenne 39,4 points par match cette saison.

“Nous savons que leur quart-arrière est vraiment bon, et nous savons qu’ils ont un très bon receveur – le n ° 11 [Burke Gautcher]. Nous devons savoir où il se trouve à tout moment », a déclaré le demi offensif / demi défensif de Sterling AJ Kested. “Nous devons arrêter leur course, mais aussi en même temps, leur jeu de passes, car nous savons qu’ils ont de profondes menaces, et nous savons qu’ils peuvent vraiment nous faire du mal là-bas aussi.”

«Je pense que leurs porteurs de ballon dans leur ensemble [stand out] – ils courent si fort. 11 sur le périmètre – il est aussi bon qu’un seul receveur que nous ayons vu », a déclaré Schlemmer. «Et je pense que le quart-arrière fait tout fonctionner. Il contrôle en quelque sorte cette infraction. Ils font beaucoup de choses différentes en attaque, mais c’est lui qui le fait fonctionner et leur permet de vraiment passer d’un personnel serré à étaler les choses.

AJ Kested de Sterling franchit la ligne en route vers un touché le vendredi 21 octobre 2022 contre United Township. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com/credit)

Défensivement, les Spartans pourraient être encore plus impressionnants. Le joueur de ligne senior bidirectionnel Lincoln Cooley est une force avec laquelle il faut compter au tacle défensif, et le secondeur extérieur senior Kiefer Tarnoki peut faire des jeux partout sur le terrain pour une unité défensive disciplinée et avare.

Jusqu’à présent cette saison, Sycamore a cédé un maigre 6,2 points par match, tout en lançant cinq blanchissages.

«Je pense que vous pouvez en dire long sur beaucoup d’enfants. 72 [Cooley] à la garde gauche et au tacle défensif est aussi bon qu’un joueur de ligne du secondaire [as we’ve seen], et nous en avons vu de très bons. dit Schlemmer. “14 [Tarnoki], le secondeur extérieur, je ne sais pas s’il a été bloqué toute l’année. On dirait que vous l’avez filmé, et que les gars l’ont bloqué, et il ne fait que jeter des tacles et faire des jeux partout.

Avec la difficulté pour les attaques adverses de marquer sur Sycamore toute la saison, Sterling sait qu’il ne peut pas se permettre de donner le ballon ou de laisser des mètres sur le terrain.

Dans ce qui pourrait être un match serré, la marge de chiffre d’affaires pourrait être un facteur décisif.

«En attaque, ne pas retourner le ballon. Essayer de contrôler le rythme du jeu », a déclaré le quart-arrière senior / sécurité de Sterling JP Schilling. «Et en défense, arrêtez simplement la course. Peut-être forcer des revirements.

«Poussez, obtenez nos verges, essayez de ne pas danser autant. Nous devons obtenir les verges que nous pouvons obtenir », a ajouté Kested. «Nous savons qu’ils ont un très bon secondeur extérieur. Ils aiment donner l’avantage, nous ne devons donc pas faire rebondir autant de choses à l’extérieur cette semaine.

Forcer les trois-et-outs et tenir Sycamore aux buts sur le terrain sera impératif dans une semaine où les points peuvent être difficiles à trouver.

« Défensivement, nous devons sortir du terrain car ils peuvent faire tellement de choses. Mais quand ils font rouler leur ensemble d’ailes serrées, ils ne s’en sortent pas s’ils n’y sont pas obligés », a déclaré Schlemmer. «Ils savent qui ils sont et ils exécutent à un très haut niveau. C’est ce que vous obtenez en quart de finale, et nous sommes déjà venus ici, et nous savons ce que nous allons obtenir d’eux en tant que programme.

En tant que seniors, Schilling et Kested ont contribué à écrire l’histoire du football de Sterling. Samedi, ils espèrent faire encore plus avec une victoire, rejoignant les équipes de 2016 et 2018 qui ont atteint les demi-finales de l’État, les surpassant, espérons-le, avec une autre victoire la semaine suivante.

“C’est vraiment génial de savoir combien d’équipes formidables nous avons eues dans le passé”, a déclaré Kested. “Sachant que nous avons réussi à les dépasser, et j’espère que nous pourrons les dépasser au prochain tour.”

“C’est bien. C’est quelque chose que vous avez toujours voulu faire quand vous étiez enfant », a déclaré Schilling. “Voir les équipes qui ont réussi ces dernières années et le faire avec vos meilleurs amis, c’est encore mieux.”

Le coup d’envoi du match de quart de finale de classe 5A à Sycamore est prévu pour 13 heures samedi.