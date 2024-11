La meilleure émission de retour de Netflix arrive avec des scores critiques élevés pour la saison 2

Le diplomate Netflix

Cet article a été publié le 31/10 et republié le 11/2.

L’un des succès dormants préférés de Netflix est de retour sous la forme de The Diplomat, dont la saison 2 vient d’être mise en ligne, et jusqu’à présent, elle est mieux revue que la saison 1. Nous verrons si cela s’étend également aux fans.

La saison 2 de The Diplomat a actuellement 92% d’audience Tomates pourriesune mise à niveau décente par rapport aux 84% de la saison 1, bien qu’avec moins de critiques jusqu’à présent, nous verrons donc si cela augmente ou diminue. La saison précédente avait un taux d’audience de 54%, ce qui me surprend franchement, car c’est assez médiocre dans le contexte de la plupart des séries, et je ne comprends pas vraiment ce qui aurait pu faire que les gens ne l’apprécient pas à ce point. Les scores d’audience de la saison 2 ne sont pas encore connus.

Le plus gros problème de la deuxième saison est peut-être qu’elle est courte, seulement six épisodes contre huit pour la saison 1, mais cela n’est pas dû à une quelconque coupe budgétaire de Netflix, comme l’a récemment expliqué sa showrunner Debora Cahn :

« C’était ma décision », Cahn dit à TVLine« [Netflix] n’était pas content. Ils voulaient les huit au complet… J’étais vraiment fatigué. C’était une question de temps. J’avais l’impression qu’il n’y avait pas assez de temps pour en retourner huit. C’était beaucoup à faire dans ce qui semblait être un laps de temps court. »

Cahn a fini par avoir plus de temps qu’elle ne le pensait initialement, mais il était trop tard pour changer les choses pour en faire huit épisodes à ce stade.

Le diplomate Tomates pourries

Je m’attendrais à ce que The Diplomat arrive bientôt au premier rang du top 10 de Netflix, mais il n’y a pas lieu de s’inquiéter de ses performances en termes d’audience, car deux semaines avant sa sortie ici, Netflix a déjà annoncé qu’il avait été renouvelé pour une troisième saison. , ce qui déplacera l’action à New York au lieu de DC. Je pense que la production commence de façon imminente, donc peut-être qu’il y aura moins d’attente entre les saisons cette fois-ci, et nous aurons huit épisodes complets, ce qui semble probable après que Netflix n’était « pas satisfait » de six cette fois.

Je placerais The Diplomat dans le niveau « Lincoln Lawyer » des émissions Netflix, un artiste solide qui n’établit aucun record, mais une qualité décente, un faible coût et une bonne audience signifient que c’est quelque chose qu’ils sont heureux de continuer indéfiniment. Et c’était suffisamment médiatisé pour que Keri Russell soit nominée pour la meilleure actrice aux Emmys, aux Screen Actors Guild Awards et aux Golden Globes.

J’ai hâte de m’asseoir et de regarder la nouvelle saison et de voir comment les choses mènent au scénario qui se dirigera vers New York la prochaine fois. Je ferai un rapport bientôt.

Mise à jour (11/2) : Avec jusqu’à 25 critiques maintenant, The Diplomat est désormais « certifié frais » et a conservé le même score de 92 %, battant la saison 1. Il convient également de noter que le score d’audience arrive désormais et se situe à 89 %, ce qui est bien au-dessus. les (quelque peu inexplicables) 55% de la saison 1.

J’ai commencé la saison moi-même et je l’ai déjà trouvée assez convaincante, même si j’ai l’impression de la parcourir à toute vitesse avec seulement six épisodes au total ici. Je vais entrer un peu dans les spoilers à partir de ce que j’ai vu jusqu’à présent, alors revenez en arrière pour savoir si vous n’avez pas encore dépassé l’épisode 2.

S’il était évident que le traître député britannique mourrait dans l’explosion, la série a également décidé de sacrifier Ronny, ce qui n’était pas un grand choc étant donné la pertinence des deux autres pour l’histoire plus large. Je veux dire, même les bandes-annonces indiquaient clairement que Hal avait survécu, et il représente à lui seul 40% de la série, compte tenu de la dynamique entre lui et sa femme.

On a l’impression que la série va prendre une sorte de tournure où, même si tout indique que le Premier ministre mène une opération sous fausse bannière, le fait qu’ils ne peuvent pas encore le prouver semble significatif, et je me demande s’il y a autre chose. se passe ici. Ils semblent se concentrer beaucoup sur sa femme cette fois-ci… Peut-être qu’il l’a fait, mais c’était son idée ? Je ne suis pas sûr et je vais continuer à regarder.

Suis-moi sur Twitter, YouTube, Ciel bleu et Instagram.

Récupérez mes romans de science-fiction le Série Herokiller et La trilogie Earthborn.