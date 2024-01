La « meilleure défense en diffamation de tous les temps » de Trump bombardée dans l’affaire E. Jean Carroll

Icône d’angle vers le bas Une icône en forme d’angle pointant vers le bas. Donald Trump et E. Jean Carroll. REUTERS/Andrew Kelly ; Luiz C. Ribeiro/New York Daily News/Tribune News Service via Getty Images

Trump a affirmé que la renommée que Carroll avait gagnée grâce à ses diffamations était un « avantage » qui atténuait les dommages.

Du côté de Carroll, il s’agit de “l’argument le plus insultant de Donald Trump”.

En fin de compte, il a été interdit aux jurés de prendre en compte « tout avantage pour leur réputation » dans le calcul des dommages-intérêts.

Souvenez-vous de la controverse de juillet sur les « esclaves ont acquis des compétences précieuses », lorsque la Floride a mis à jour ses normes historiques, en disant essentiellement aux collégiens : « Hé, l’esclavage n’était pas tous mauvais?”

Donald Trump espérait qu’une affirmation tout aussi grotesque lui permettrait d’économiser de l’argent lors de son procès en diffamation à New York.

Il a tenté de convaincre les jurés que les conséquences qu’E. Jean Carroll a subies de ses attaques répétées – y compris des torrents de courriers haineux et des menaces de mort – n’avaient pas été prises en compte. tous mauvais.

Après tout, a raisonné la défense, Carroll n’était autrefois qu’un chroniqueur de conseils avec un petit public fidèle. Aujourd’hui, elle est une icône anti-Trump, plus célèbre, plus appréciée et plus demandée que jamais en tant que personnalité médiatique.

E. Jean Carroll entourée de son équipe de défense après avoir remporté un verdict de diffamation de 83 millions de dollars contre Donald Trump. Brendan McDermid/Reuters

“Elle vit la vie d’une personne riche et célèbre, fréquentant des célébrités, Kathy Griffin”, a déclaré vendredi l’avocate principale de la défense, Alina Habba, dans ses plaidoiries.

Elle “reçoit des tweets acclamés”, a ajouté Habba, “d’Alyssa Milano, Jamie Lee Curtis, Rob Reiner”.

Selon les partisans de Trump, cette aubaine en matière de réputation devrait être prise en compte dans les calculs des jurés et réduire les dommages éventuels.

Habba a insisté sur ce point toute la semaine dernière, en commençant par ses déclarations liminaires. “Elle aime sa nouvelle marque”, a alors déclaré Habba aux jurés, dévoilant une vision discordante de Carroll, considérant qu’un précédent jury, en mai, avait conclu qu’elle avait été violée par les doigts de Trump lors d’une agression sexuelle au milieu des années 90.

“Comme vous le verrez”, a promis Habba lors de son discours d’ouverture, faisant référence à la nouvelle renommée de Carroll, “elle a obtenu ce qu’elle voulait”.

C’est comme une variante du fameux titre du New York Post “Le meilleur sexe que j’ai jamais eu”. Ce devait être la «meilleure défense de Trump en matière de diffamation».

Jusqu’à ce qu’un juge fédéral de Manhattan le ferme complètement.

Voici comment l’équipe juridique de Carroll et le juge de district américain Lewis Kaplan ont empêché Trump d’affirmer que Carroll “avait obtenu ce qu’elle voulait” en termes de notoriété et de soutien – et comment le jury n’avait pas le droit de soustraire un seul centime de leur ultime bénéfice pour “la réputation”. Verdict de 83,3 millions de dollars.

E. Jean Carroll quelques heures avant de remporter un verdict de diffamation de 83 millions de dollars de la part de Donald Trump. Brendan McDermid/Reuters

La question « net ou brut »

La « meilleure défense en diffamation qu’elle ait jamais eue » de Trump était censée fonctionner de cette manière.

Commençons par une déclaration diffamatoire : « C’est une dingue », pour citer la diffamation de 2019 qui a déclenché le litige Carroll.

Supposons que cette déclaration diffamatoire ait porté atteinte à la réputation de Carroll dans une partie de la communauté, c’est-à-dire parmi les partisans de Trump et toute autre personne convaincue par ses attaques.

Mais et si la même diffamation « débile » renforçait également la réputation de Carroll dans un autre partie de la communauté, c’est-à-dire parmi les ennemis de Trump et toute autre personne qui s’est publiquement ralliée à ses côtés ?

Le juge Kaplan a appelé cela la question « net contre brut ».

Le jury devrait-il fixer des dommages-intérêts qui correspondent au préjudice total, ou « net », causé à la réputation de Carroll parmi ceux qui la méprisent maintenant ? Ou les dommages-intérêts devraient-ils l’indemniser pour le préjudice « grave » causé à sa réputation – le préjudice qui subsiste après déduction du l’admiration et le succès qu’elle a également rencontrés ?

Du côté de Carroll : l’équipe ‘Net’

L’équipe de Carroll était résolument sur l’équipe « net ».

Dans une lettre du 21 janvier traitant de la question du net par rapport au brut, ils ont cité l’affaire Freeman c. Giuliani, dans laquelle un jury a condamné Rudy Giuliani à 148 millions de dollars de dommages et intérêts pour une campagne imaginaire de diffamation d’ingérence électorale qui a diffamé deux travailleurs électoraux de Géorgie.

Comme Carroll, les travailleurs électoraux – Ruby Freeman et sa fille Wandrea « Shaye » Moss – ont bénéficié d’un regain de sympathie et de soutien après les mensonges diffamatoires de Giuliani.

Mais les juges de l’affaire Giuliani et d’affaires similaires n’ont pas indiqué aux jurés que ce type d’avantage « collatéral » compensait les dommages, a noté la défense de Carroll dans sa lettre.

En effet, « de tels avantages ne sont pas pertinents en droit », a écrit l’avocat de Carroll, Joshua Matz, au juge Kaplan.

Du côté de Trump : une équipe « dégoûtante »

Le « net contre le brut » s’est répandu dans la salle d’audience jeudi alors que les parties se disputaient sur les instructions préalables aux délibérations qui devaient être données aux jurés le lendemain.

Le côté de Trump était, naturellement, dans l’équipe « dégoûtante ». Ils voulaient une grosse déduction de dommages et intérêts pour toutes les bonnes choses qui sont arrivées à Carroll à cause des attaques de Trump.

Donald Trump assiste au procès en diffamation d’E. Jean Carroll à New York avec l’avocate Alina Habba. Jane Rosenberg/Reuters

L’avocat de Trump, Michael Madaio, a soutenu que la Cour suprême a défini la réputation comme la somme totale, bonne et mauvais, de la façon dont le caractère d’une personne est détenu par son entourage.

“Il faut donc considérer cela de manière globale”, a déclaré Madaio au juge. “Et cela inclut tout bénéfice pour sa réputation.”

Depuis le banc, Kaplan a alors posé à Madaio une hypothèse très étrange.

À l’époque où la polygamie était légale dans un État

“Je ne pense pas que ce soit encore le cas, même si je ne le sais pas vraiment”, a commencé le juge. “Mais il fut un temps où la polygamie était légale dans un État des États-Unis. Oui ?”

“Oui, votre honneur,” répondit Madaio, l’air un peu interrogateur.

“Et dans 49 États, ou quel que soit le nombre, c’était non seulement illégal, mais criminel”, a poursuivi le juge. “Oui?”

“Oui,” répondit à nouveau Madaio.

Être faussement accusé de vivre avec huit conjoints “ne serait peut-être pas du tout diffamatoire” pour une personne vivant dans un État où la polygamie est légale, a expliqué le juge.

“Cela pourrait en effet être une marque de respect et d’admiration pour la personne qui a accompli la chose merveilleuse d’avoir huit conjoints”, a poursuivi le juge.

Mais dans une grande partie du reste du pays, “ce serait une imputation de comportement criminel et immoral, n’est-ce pas ?” » a demandé le juge.

“Bien,” répondit Madaio.

Juge Lewis Kaplan Jane Rosenberg/Reuters

Alors, la personne qui accuse faussement quelqu’un d’avoir huit conjoints devrait-elle bénéficier d’une petite réduction de dommages-intérêts, a demandé le juge, car il existe un État où la polygamie est acceptable ?

L’avocat de Carroll, Joshua Matz, ne le pensait pas.

Il a rétorqué que tout avantage reçu par Carroll lui avait été « imposé » lorsque Trump l’avait traitée de menteuse folle et avait dit à son auditoire composé de dizaines de millions d’auditeurs qu’elle devrait « payer cher ».

Et pour cela, a soutenu Matz, Trump ne mérite aucune sorte de répit.

Que se passe-t-il dans un partage 49-51 ?

Matz a ensuite proposé au juge sa propre hypothèse.

“Imaginons que M. Trump ait fait une déclaration qui a complètement détruit la réputation de Mme Carroll aux yeux de 49 pour cent du public”, a déclaré Matz, “mais qui a en réalité amené 51 pour cent du public à avoir une plus haute opinion d’elle.”

Si vous suivez le raisonnement de Trump, il obtiendrait un laissez-passer gratuit, a soutenu Matz. Il n’y aurait aucun dommage à payer. La réputation de Carroll détruite aux yeux de tous ces autres gens n’aurait tout simplement pas d’importance.

Donald Trump devant le tribunal fédéral de Manhattan. Seth Wenig

“Le fait qu’une personne qui a été diffamée puisse également bénéficier d’un certain bénéfice en termes de réputation – soit parce que des personnes l’admirent pour ce qu’elle est accusée d’avoir fait, soit parce qu’elles sympathisent avec elle, soit parce qu’elles détestent la situation dans son ensemble – n’a jamais été comprise comme pouvant compenser dommages-intérêts”, a déclaré Matz au juge.

Le juge a dit qu’il dormirait sur la question « net ou brut ».

Le lendemain, vendredi, l’avocate de Carroll, Roberta Kaplan – sans aucun lien avec le juge – a de nouveau soulevé la question, cette fois devant le jury, dans ses plaidoiries finales.

“La défense dans cette affaire a en fait le culot de suggérer que Mme Carroll devrait être reconnaissante à Donald Trump de l’avoir diffamée parce qu’elle est encore plus célèbre qu’elle ne l’était auparavant”, a déclaré l’avocat aux jurés.

“L’argument le plus insultant de Donald Trump”, l’a-t-elle qualifié.

“Je dois être honnête avec vous”, a-t-elle déclaré aux jurés. “Il faut beaucoup de culot pour avancer un tel argument.

Dire que Carroll devrait être reconnaissant envers Trump est « indéfendable »

“Vous avez vu ce que Donald Trump a dit à son sujet. Vous avez vu les horribles attaques en ligne qui ont suivi”, a poursuivi l’avocate Kaplan dans ses conclusions.

“Vous l’avez vue ici vous-même”, a-t-elle déclaré aux jurés, faisant référence au témoignage de Carroll. “L’idée qu’elle devrait lui être reconnaissante, qu’elle se porte désormais mieux est indéfendable.”

Dans ses conclusions finales, Habba, l’avocat principal de Trump, a fait valoir que Carroll “est une femme exubérante et bénéficiant d’une nouvelle attention”.

Alina Habba a promis un appel immédiat du verdict de diffamation de 83 millions de dollars prononcé par E. Jean Carroll contre Donald Trump. Brendan McDermid/Reuters

Lorsqu’elle s’est manifestée en 2019, Carroll savait qu’« elle recevrait des éloges universels de la part des critiques du président Trump », a déclaré Habba au jury.

Le tweet de Carroll “Nous avons gagné”, après le premier verdict de diffamation en mai, a été vu 3,9 millions de fois, a déclaré Habba, ajoutant : “Elle apprécie ça !”

Dans ses réfutations, l’avocat de Carroll, Shawn Crowley, a concédé aux jurés : « Il est indéniable que plus de gens savent qui est Mme Carroll aujourd’hui qu’en 2019.

“Et cela inclut certaines célébrités”, a-t-elle déclaré. “De toute évidence, ce soutien lui fait parfois du bien, il la protège et parfois même la rend heureuse.”

“Mais l’idée selon laquelle l’attention positive dont Mme Carroll a bénéficié annule d’une manière ou d’une autre le mal que Donald Trump a causé pendant des années, c’est absurde.”

Le juge parla ensuite et eut le dernier mot.

Il a été clair dans ses instructions au jury : Trump n’avait pas droit à une réduction de dommages-intérêts.

“Vous ne devez prendre en compte aucun avantage en termes de réputation, le cas échéant, en décidant d’accorder des dommages-intérêts dans cette affaire”, a-t-il déclaré au jury.

Il a fallu un peu moins de trois heures au jury pour rendre son verdict.