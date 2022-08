La meilleure compagnie aérienne russe introduit des changements majeurs pour son personnel — RT Games & Culture

S7 Airlines est désormais l’un des premiers grands transporteurs aériens russes à mettre à jour ses règles pour les équipages de conduite, réduisant considérablement les restrictions sur l’apparence et l’habillement des travailleurs. Dans un article publié mardi sur la chaîne Telegram de la compagnie aérienne, celle-ci a annoncé que les employés de S7 pouvaient désormais arborer des tatouages ​​visibles, avoir la barbe et se teindre les cheveux de couleurs vives.

«Les règles standard des compagnies aériennes ne réglementent pas toujours de manière justifiée l’apparition des agents de bord, des pilotes et des employés à l’aéroport. Il est temps de les mettre à jour ! a déclaré la compagnie aérienne, ajoutant qu’elle soutenait le droit de ses travailleurs à s’exprimer et estimait que les tatouages ​​et autres caractéristiques superficielles n’avaient aucun impact sur les caractéristiques professionnelles d’un employé.

“Si un style individuel n’empêche pas une personne de faire son travail à 100% et d’assurer la sécurité à bord, nous ne voyons aucune raison de maintenir en place ces traditions dépassées”, S7 a écrit, poursuivant en énumérant certaines choses qui seront désormais autorisées à bord.

Ils comprennent des tatouages ​​sur les parties visibles du corps – tant qu’ils ne sont pas offensants – des teintures pour cheveux de couleur vive, des ballerines ou des mocassins au lieu de talons pour les hôtesses de l’air et des barbes pour tous les employés masculins, par opposition aux seuls pilotes ou employés de l’aéroport. , comme c’était le cas auparavant.

La compagnie aérienne note que certaines restrictions – telles que les ongles longs ou les piercings sur les parties ouvertes du corps – resteront en place pour des raisons de sécurité.















La décision de S7 intervient au milieu d’un changement à l’échelle de l’industrie dans lequel un certain nombre de compagnies aériennes du monde entier ont commencé à assouplir les directives d’apparence pour les membres d’équipage. Plus tôt cette année, Virgin Atlantic est devenue l’une des premières compagnies aériennes britanniques à autoriser les agents de bord à afficher des tatouages, qui devaient auparavant être dissimulés. La compagnie aérienne lettone AirBaltic a également rejoint la tendance au début du mois, autorisant la plupart des tatouages, coiffures et piercings pour le personnel en uniforme.

La première grande compagnie aérienne internationale à autoriser les tatouages ​​​​pour le personnel a été Air New Zealand, qui a annoncé en 2019 que ses employés seraient autorisés à arborer le maori traditionnel «ta moko», ainsi que des tatouages ​​​​non offensants sur les parties visibles du corps tout en portant leur uniforme ou tenue professionnelle normale.