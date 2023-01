La meilleure commande absolue pour regarder ‘Kaléidoscope’ sur Netflix

À certains égards, le Kaléidoscope de Netflix est assez familier. C’est une histoire de braquage traditionnelle avec des rythmes traditionnels : vieilles rancunes, assemblage d’équipe, petites missions qui se préparent pour la grande. Mais il y a une façon essentielle dont Kaleidoscope diffère des émissions similaires que vous avez peut-être vues. Vous pouvez regarder les épisodes dans n’importe quel ordre.

La série a été abandonnée le 1er janvier et a atteint l’émission télévisée n ° 1 sur Netflix en ce moment. Sans trop en dire, Giancarlo Esposito joue Ray Vernon (alias Leo Pap), le meneur d’un groupe qui prépare un travail de plusieurs milliards de dollars tout en réglant un vieux compte. Chaque épisode raconte une partie de l’histoire, en se concentrant sur les motivations de Vernon, ou la planification du braquage, ou ce qui se déroule par la suite. Les segments arrivent dans l’ordre aléatoire que Netflix décide de vous livrer (à l’exception du casse réel servant d’épisode final).

Ce n’est pas la première fois que Netflix expérimente la narration non linéaire. En 2018, Miroir noir : Bandersnatch a proposé de choisir votre propre aventure sur un film sur un programmeur informatique. L’année suivante, les téléspectateurs ont pu prendre des décisions pour l’aventurier Ours Gryll dans You vs Wild.

Les épisodes de Kaleidoscope sont nommés pour différentes couleurs, sans aucun doute un clin d’œil au nom de la série, mais aussi un moyen de suivre facilement l’ordre que vous regardez et de le comparer avec vos amis. Vous n’êtes pas obligé de regarder comme le suggère Netflix. Voici ce que vous devez savoir sur la façon de regarder Kaleidoscope.

Et si vous êtes passé au travers et que vous avez besoin d’aide pour comprendre ce qui s’est passé, voici la fin expliquée.

Dois-je choisir une commande ?

Pas nécessairement. Si vous appuyez sur jouer dans l’émission, vous verrez un aperçu rapide de son fonctionnement, puis vous lancerez directement dans les épisodes. Ils peuvent venir dans n’importe quel ordre, à l’exception de White, qui est le casse lui-même, et est structuré pour être la finale de la série. Cela dit, si vous voulez choisir une commande pour vous-même, vous le pouvez.

Comment puis-je le regarder chronologiquement?

Dans l’esprit de la série, je vais lésiner sur les descriptions d’épisodes pour ne rien spoiler. Si vous décidez de regarder Kaleidoscope chronologiquement, l’ordre des épisodes est le suivant, en commençant par un jeune Vernon 24 ans avant le braquage :

Violet (24 ans avant le braquage).

Vert (7 ans avant).

Jaune (6 semaines avant).

Orange (3 semaines avant).

Bleu (5 jours avant).

Blanc (le braquage).

Rouge (le lendemain matin).

Rose (6 mois après).

Cependant, si vous décidez d’emprunter cette voie, sachez que tous les gros rebondissements de la finale se produiront dans l’épisode White.

Existe-t-il d’autres façons de regarder?

Si tout le monde a fait le calcul correctement, sept épisodes, sans répétitions, qui peuvent être regardés dans n’importe quel ordre devraient donner plus de 5 000 options (il y a encore plus d’options si vous ne regardez pas White en dernier). Le nombre de ces commandes de montres que vous souhaitez essayer est entre vous et votre calendrier.

Netflix a tweeté quelques suggestions de commande, si vous êtes intéressé à regarder Kaleidoscope comme un film de Quentin Tarantino — ostensiblement une référence aux films non linéaires de Tarantino comme Pulp Fiction — (Bleu, Vert, Jaune, Orange, Violet, Rose, Blanc, Rouge) ou comme un roman policier classique (Orange, Vert, Violet, Rouge, Jaune, Bleu, Blanc, Rose).

Vous pourriez devenir voyou et suivre les couleurs de l’arc-en-ciel (rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, rose). Ou, vous pouvez commencer par le grand braquage dès le départ, si vous vous sentez particulièrement rebelle.

Que suggèrent les spectateurs sur les réseaux sociaux ?

Sans surprise, beaucoup de gens parlent de l’ordre des épisodes qu’ils ont choisi et de l’ordre qui est le meilleur.

Mon #Kaléidoscope commande de montres ! Rouge

Violet

Vert

Bleu

Jaune

Orange

Rose

Blanc (pas encore regardé) Absolument amoureux de #kaléidoscopenetflix une telle tournure phénoménale sur la narration d’histoires. Chaque épisode est vraiment une pièce de puzzle plutôt qu’une séquence spécifique. – ames (@screaminglip) 4 janvier 2023

Comment avez-vous vous regardez-le, personne qui écrit cet article ?

Comme c’est gentil de demander. Ma commande, telle que dictée par Netflix, était :

Vert.

Jaune.

Violet.

Orange.

Bleu.

Rouge.

Rose.

Blanc.

Curieusement, le compte Netflix de ma meilleure amie lui a donné cette commande exacte. Pour moi, cette approche a pris un bon départ, mais avoir Orange et Bleu, puis Rouge et Rose signifiait deux séries d’épisodes dans l’ordre chronologique, avec des sauts de temps relativement petits entre les deux. Dans cette section, je pouvais sentir mon attention diminuer quelque peu. Regarder cette émission dans l’ordre chronologique donne l’impression de manquer le point. Si je pouvais revenir en arrière et regarder dans un ordre différent, je remonterais le rouge (mais laisserais le rose là où il se trouve) et retournerais le jaune et le vert, car je pense que le jaune serait l’épisode le plus fort pour commencer.

Alors, comme ça :