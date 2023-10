DLors de la première année d’école de ma fille, son professeur a dissipé nos inquiétudes concernant sa prise de crayon fragile en disant quelque chose du genre : « Ne vous inquiétez pas, l’écriture manuscrite est en voie de disparition. Lorsqu’elle entrera en 12e année, ils seront tous en train de taper ou de dicter leurs examens.

Douze longues années d’école se sont écoulées et cette jeune fille désormais adulte est en train de passer ses examens finaux de lycée. Et parmi les nombreuses heures d’essais et de réponses longues et courtes, chaque page, ligne, mot et lettre sera manuscrite.

Elle écrit vite mais je trouve le résultat très difficile à lire et sa prise en main est toujours, eh bien, faites votre choix entre élégante (son mot) ou maladroite et inefficace (mes mots). Chaque enseignante du primaire s’engageait au début de chaque année à améliorer sa calligraphie, mais cela n’a jamais changé.

Je tiens à préciser que je ne blâme aucun de ces enseignants. Non seulement je comprends que les enseignants ont beaucoup trop de pain sur la planche, sur le plan administratif et pédagogique, pour pouvoir perfectionner la maîtrise du stylo de chaque enfant, mais j’ai moi aussi échoué dans mes tentatives pour l’amener à pratiquer à la maison.

À une époque peut-être plus simple en matière d’éducation (c’est-à-dire les années 1970), mon professeur de 3e année a fait un effort monumental pour changer ma prise de crayon. Mme McEvoy m’a surnommé « clutchy-clutchy » en l’honneur du fait que je tenais mon instrument d’écriture avec suffisamment de force pour écraser quelque chose de moins solide que le graphite dans le bois. Le processus consistant à changer ma prise pour une prise que je pourrais maintenir pendant plus de quelques minutes a été lent et douloureux, mais je serai toujours reconnaissant.

Je suis également éternellement reconnaissant du fait que mon lycée ait des cours de dactylographie obligatoires. C’est presque comique d’y repenser, mais chaque élève s’est assis devant une machine à écrire manuelle Olivetti et a fait travailler les muscles de ses doigts au rythme du professeur qui leur a donné des instructions scintillantes telles que : « r, r, r, espace, t, t. , t, espace, r, r, t, t, r, t, r, t, retour !

C’était TELLEMENT ennuyeux – pour nous et sûrement pour le professeur qui souffre depuis longtemps – mais je dis régulièrement que dactylographier est la meilleure chose que j’ai apprise à l’école.

Dans tout mon travail – en tant que professionnel de la santé, administrateur, écrivain et tuteur en ligne – être capable de taper efficacement, rapidement et avec précision a été inestimable. J’ai vu d’autres professionnels de la santé hautement qualifiés se débattre pour rédiger des rapports. En effet, chaque rapport péniblement créé coûte des centaines de dollars ou, plus probablement, des heures supplémentaires non rémunérées pour des cliniciens déjà surmenés.

En tant qu’écrivain, je peux rédiger des notes raisonnablement précises lors d’un entretien, tout en regardant la personne avec qui je parle. Comme les taux d’écriture stagnent ou reculent, j’aurais beaucoup plus de mal si je ne parvenais pas à taper aussi bien.

Un sondage réalisé auprès d’amis qui sont allés au lycée entre les années 1970 et le début des années 2000 indique que j’ai la chance d’avoir suivi des cours de dactylographie obligatoires, car certaines écoles ne les proposaient qu’aux filles, et certains amis ont délibérément évité ce sujet afin d’éviter le genre. – l’hypothèse selon laquelle ils voulaient devenir secrétaire. La dactylographie n’était proposée que par d’autres écoles dans le cadre d’une « filière commerciale », ce qui est vraiment dommage étant donné qu’il s’est avéré que tout le monde, jusqu’au niveau de PDG, devrait, à tout le moins, taper des e-mails sans fin.

Le même sondage révèle que de nos jours, quelques enfants apprennent à dactylographier, soit à l’école (principalement à l’école primaire, semble-t-il), soit encouragés par leurs parents. Cependant, pour la plupart, les enfants et les adolescents déterminent leur propre style, parfois de manière très efficace et, à d’autres moments, dans un équivalent numérique de ma poignée de crayon « poignée ».

Apprendre soi-même à l’aide de programmes en ligne, ou même suivre des cours de dactylographie privés, est une option, même s’il est difficile de maintenir la motivation pour une compétence qui ne peut tout simplement pas être apprise sans beaucoup de répétitions. Mon père a appris tout seul au début de la cinquantaine après être passé du monde universitaire à la programmation informatique et avoir décidé que payer ses filles pour qu’elles tapent du code dicté n’était pas la meilleure utilisation du temps de quiconque.

Vous pensez peut-être que rien de tout cela ne sera un problème pendant longtemps, étant donné le chemin parcouru par la technologie de reconnaissance vocale et la façon dont ChatGPT peut produire des tonnes d’écriture en quelques secondes.

La vérité est, cependant, que l’IA basée sur la voix est encore assez douteuse (j’ai renoncé à l’utiliser pour les transcriptions d’entretiens) et nous sommes à des kilomètres de mon objectif quelque peu optimiste (bien que rempli de préoccupations en matière de confidentialité) d’ordinateurs capables de lisez nos pensées.

En fait, la disponibilité accrue de l’IA signifiera peut-être que les examens manuscrits dureront encore plus longtemps, car voir quelqu’un mettre la plume sur papier est l’un des rares moyens dont nous disposons pour garantir un travail original.

Une écriture manuscrite efficace et une frappe rapide et précise sont des compétences qui devraient peut-être être davantage valorisées par les éducateurs et les employeurs. Apprendre à écrire et à taper à la main peut être ennuyeux, mais je prédis que ces compétences resteront importantes, même lorsque les tout-petits d’aujourd’hui seront en 12e année.