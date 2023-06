La meilleure chanson de protestation de Hong Kong retirée des principales plateformes musicales

« Glory to Hong Kong », un hymne de protestation populaire dans la région administrative, a disparu de plusieurs grands services de streaming musical et plateformes en ligne.

Les autorités de Hong Kong ont décidé de l’interdire, l’illégalité du slogan « libérez Hong Kong, la révolution de notre temps » étant déjà traitée comme une interdiction de facto de la chanson, qui utilise des parties de la phrase dans ses paroles.

Le chef de l’exécutif de Hong Kong, John Lee, a qualifié la chanson de « non compatible avec l’intérêt national » lors d’un point de presse mardi.

Une chanson de protestation populaire de Hong Kong n'était plus disponible mercredi sur plusieurs grands sites de streaming musical et plateformes de médias sociaux, après que le gouvernement a demandé une injonction pour interdire la chanson.

« Glory to Hong Kong » est devenu populaire lors des manifestations pro-démocratie de 2019 et est devenu un hymne de protestation non officiel. En 2020, le gouvernement a interdit le slogan de protestation « Libérez Hong Kong, révolution de notre temps » à cause de connotations sécessionnistes et subversives, et la chanson a été largement considérée comme interdite dans la ville car ses paroles contenaient des parties du slogan.

Hong Kong, autrefois bastion de la liberté d’expression et d’expression, a fait l’objet d’un examen plus approfondi de la part de Pékin après les troubles de 2019. Depuis lors, son système politique a subi une refonte majeure pour garantir que seuls les « patriotes » fidèles à Pékin puissent exercer leurs fonctions. Plus de 250 personnes ont été arrêtées en vertu d’une vaste loi sur la sécurité nationale adoptée en 2020 qui, selon les critiques, vise à réprimer la dissidence.

La chanson s’est hissée au sommet des palmarès d’Apple iTunes la semaine dernière après que le gouvernement de Hong Kong a demandé une injonction aux tribunaux pour interdire les « actes illégaux » liés à la chanson et à tous ses dérivés, y compris les paroles et la mélodie.

Mais la chanson n’était plus disponible sur les plateformes de streaming musical telles que Spotify et Apple Music mercredi. La version originale de la chanson n’était pas non plus disponible sur la fonction Reels de Facebook et d’Instagram.

Il n’était pas clair si « Glory to Hong Kong » avait été supprimé par les plateformes ou si la chanson avait été tirée par ses créateurs.

Les créateurs de la chanson, DGX Music, ont déclaré dans un message sur leur page Facebook qu’il « traitait de certains problèmes techniques liés aux plateformes de streaming » et se sont excusés pour le problème « temporaire ».

Facebook, Instagram, Spotify et Apple Music n’ont pas immédiatement commenté.

Des versions de la chanson, y compris celle des créateurs originaux, étaient toujours disponibles sur le site de streaming vidéo YouTube.

Le gouvernement de Hong Kong a demandé une injonction pour interdire la chanson après qu’elle ait été interprétée par erreur comme l’hymne de la ville lors de plusieurs événements sportifs internationaux au cours de l’année écoulée, au lieu de l’hymne national chinois « Marche des Volontaires ».

Un tribunal de Hong Kong a ajourné lundi l’audience d’injonction au 21 juillet.

Lors d’un point de presse régulier mardi, le dirigeant de Hong Kong, John Lee, a déclaré que la chanson n’était « pas compatible avec l’intérêt national » et que la ville devrait « proactivement et aussi préventivement » protéger la sécurité nationale.