La meilleure année de Rory McIlroy ? Comment le succès sur le PGA Tour et le DP World Tour a aidé à revenir au numéro 1 mondial | Nouvelles du golf

Après être remonté au numéro 1 mondial cette année, revivez les trois victoires de Rory McIlroy sur le PGA Tour en 2022

Les statistiques montrent que Rory McIlroy est un meilleur joueur maintenant qu’à tout autre moment de sa carrière.

Si vous étiez prêt à approfondir ses statistiques de carrière, vous rencontrerez systématiquement deux faiblesses flagrantes ; jeu de coin et putt. 2022 l’a vu s’améliorer considérablement dans ces deux catégories – dans un certain style également – alors qu’il se dirigeait vers une année toujours brillante et un retour bien mérité au n ° 1 mondial.

En isolant ses statistiques de l’époque du Masters en avril jusqu’à la fin de l’année, il a été le meilleur joueur de coin sur le PGA Tour – c’est une amélioration tout simplement sensationnelle. Qui aurait pensé que, tout au long de sa carrière, il a toujours été classé en dehors du top 50 du classement des jeux de coin?

Ensuite, vous regardez son putter, et pour la première fois, il est bien dans le top 20 des meilleurs putters du Tour. Encore une fois, c’est une catégorie qui l’a vu à des kilomètres du rythme par rapport aux autres historiquement, malgré de nombreuses victoires et des périodes de domination.

Lorsque vous tenez compte de sa force bien documentée pour frapper la balle de golf à ces améliorations énormes et importantes du jeu court, vous commencez à vous faire une opinion que ce gars n’a plus de faiblesses. En regardant les raisons de ces énormes améliorations, je vois une combinaison des deux ajouts de personnel à son équipe comme les plus remarquables.

Il en est maintenant à sa deuxième saison en travaillant avec l’ancien joueur du PGA Tour et analyste de Sky Sports, Brad Faxon. Ces deux années ont montré une amélioration constante du putt pour McIlroy, car Brad a conduit Rory à un style de putt plus instinctif et réactionnaire.

L’époque de la suranalyse et – pour emprunter la phase souvent citée de Gary Player – de la “paralysie par l’analyse” est révolue. Au lieu de cela, il y a maintenant un flux dans la façon dont McIlroy putte à la fois en termes de routine et de coup.

En termes de jeu de coin, il s’agit d’un travail acharné à l’ancienne, combiné à un changement vers une balle moins tournante et un vol plus bas et plus entraîné qui facilitent le contrôle de la distance.

Lorsque vous ajoutez Bob Rotella, le psychologue du sport bien connu et extrêmement respecté, qui a également travaillé avec Brad tout au long de sa carrière, vous obtenez une cohérence d’idées et d’approche qui se marie au style de golf instinctif que McIlroy a toujours joué et celui qui lui vient naturellement.

Une grande amélioration du golf suit souvent l’évolution de quelque chose qui vient naturellement qui, chez Brad et Bob, Rory a trouvé deux esprits apparentés dans la façon dont ils voient le golf qui résonnent avec lui. Il y a une compétence dans la sélection des entraîneurs et il est crucial de choisir des personnes dont les idées se fondront et amélioreront les vôtres – McIlroy l’a clairement fait et les résultats ont suivi.

Lorsqu’il est arrivé deuxième derrière Scottie Scheffler au Masters avec cette course le dernier jour, c’était une validation pour lui de dire “hé, ces nouvelles idées fonctionnent et sont relativement faciles à mettre en œuvre pour moi”. La confiance vient de la validation, donc cette arrivée a été le début d’une nouvelle preuve qu’il était sur la bonne voie et qu’il avait les bonnes personnes autour. Nul doute que le dimanche d’Augusta a été le tremplin d’un bel été.

Quelques mois seulement avant cette deuxième place au Masters, McIlroy a pris un tir à très haut risque depuis le 18e fairway du Slync.io Dubai Desert Classic et a fait un bogey sur le par-cinq de clôture qui a effectivement fait exploser le tournoi.

Bien que ce style de jeu cape et épée le rende irrésistible à regarder, ce n’est pas le style de jeu employé par des joueurs comme Jack Nicklaus et Tiger Woods – des joueurs qui sont dans la catégorie des vrais grands du jeu et une catégorie dans laquelle McIlroy est entré et sera finalement jugé. Après Dubaï, il a semblé adopter une approche plus mesurée, semblable à la leur, concernant la gestion du parcours et la prise de décision en jeu.

Ayant moi-même travaillé avec Rotella au cours de ma carrière, j’ai reconnu ses idées dans la pièce et les interviews de McIlroy. Je me souviens avoir souligné et donné des exemples de cette nouvelle approche dans mon rôle avec Golf Channel après trois tours à Augusta, dont les idées semblent sous-tendre une grande partie de son golf cette année.

Bien que cette approche ait conduit à une grande cohérence dans les tournois majeurs, elle n’a pas conduit à une victoire très importante et l’ironie est que cela lui a peut-être coûté la victoire à l’Open de St Andrews.

Entrant dans le dernier tour avec une part de la tête, il n’a commis aucune erreur en touchant les 18 verts en temps réglementaire. Cependant, ce faisant, il est devenu quelque peu trop conservateur et n’a pas fait assez de birdies ou pris assez de risques sur un parcours qui donnait beaucoup de birdies à d’autres prétendants.

Faire des erreurs ne lui a pas coûté ce titre, comme Dubaï l’année dernière, mais c’est le jeu sur-mesuré et le manque d’étincelle pour faire des birdies et compenser la charge de Cameron Smith qui lui ont coûté. L’Open illustre à quel point il est difficile de trouver le bon équilibre – frapper les 18 greens sans bogeys n’était pas suffisant. Comme le dit la chanson de Kenny Rogers : “Vous devez savoir quand les tenir et savoir quand les plier !”

Le golf au plus haut niveau est un sport où l’on a l’impression de ne jamais atteindre la ligne d’arrivée et même quand on pense l’avoir, ce n’est pas le cas ! Vous évoluez et apprenez constamment tout au long de votre carrière.

2022 a été une excellente année pour McIlroy, avec d’énormes progrès réalisés, mais aussi bien que ce soit parti pour lui, il y aura également eu de grands apprentissages. Alors que la prise de décision mesurée s’est avérée fructueuse en termes de cohérence des classements parmi les 10 premiers dans les quatre majeures, il aura compris l’importance de mélanger cette nouvelle approche avec des éclairs de son style de cape et d’épée qui nous attire tous et le sépare. .

Je créditerais également l’influence de Rotella sur la façon dont McIlroy a utilisé le récit autour de LIV et le rôle central qu’il a retiré du parcours à son avantage. Beaucoup de grands sportifs parlent d’avoir un avantage mental et ils parlent de cultiver cet avantage en s’offusquant de quelqu’un ou de quelque chose, ou en rendant les choses personnelles.

Cet avantage devient le carburant qui les dynamise sur le champ de bataille de la préparation et de la compétition et je crois que McIlroy, avec l’aide de Rotella, a cultivé l’émergence de LIV de manière positive pour aider à alimenter sa concentration et sa concentration cette année. Ils ont trouvé un moyen d’utiliser LIV psychologiquement pour se mettre dans un endroit où il cherche à prouver quelque chose et à le poursuivre, ce qui, je pense, a toujours été son meilleur état d’esprit.

Quel avenir pour McIlroy ?

Les deux prochains mois sont vraiment importants, car il se ressource et se réinitialise. Il ne veut pas perdre l’élan dont il jouissait en 2022. Nous l’avons déjà vu après des pauses assez longues sortir des blocs lentement et perdre un peu l’initiative, puis essayer de nouvelles choses.

Il est essentiel qu’il garde le cap sur sa pensée et qu’il continue à travailler dans le sens que nous avons vu en 2022, car c’est un chemin qui a donné des résultats et qu’il est devenu la meilleure édition d’un golfeur dont j’ai été témoin dans sa carrière à ce jour.

C’est aussi une voie, j’en suis convaincu, où d’autres majors viendront s’ajouter à son CV de golfeur déjà sensationnel.

