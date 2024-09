La meilleure amie royale de la princesse Charlotte malgré un écart d’âge de 27 ans | Royale | Nouvelles

Malgré un écart d’âge important de 27 ans, deux femmes membres de la famille royale entretiennent un lien étonnamment fort qui peut s’être formé naturellement lors de réunions de famille et d’événements privés.

À première vue, il peut sembler inhabituel que la princesse Charlotte, neuf ans, et la princesse Beatrice, 36 ans, forment un lien aussi étroit, mais les deux ont noué une relation inattendue et réconfortante qui relie les générations au sein de la famille royale.

La princesse Béatrice, connue pour être proche de son cousin le prince William et de son épouse, la princesse Kate, a montré sa profonde amitié avec leur fille lors de divers événements royaux.

L’experte en langage corporel, Judi James, décrit un moment partagé entre les membres de la famille royale lors du mariage royal de la princesse Eugénie avec Jack Brooksbank en 2018. La princesse Eugénie et Jack Brooksbank se sont mariés à la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, la même année et au même endroit que le prince Harry et Meghan Markle l’avaient utilisé pour leur propre mariage.

Judi avait précédemment déclaré à Express.co.uk : « La pose dans laquelle la petite princesse Charlotte regardait sa ‘tante Béatrice’ lors du mariage d’Eugénie montrait que Béatrice pourrait bien être l’amie royale préférée de Charlotte. »