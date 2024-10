La meilleure amie de Meghan Markle fait un commentaire rare sur la duchesse après son apparition en robe brûlante

La meilleure amie de Meghan Markle, Kelly McKee Zajfen, s’est rendue sur les réseaux sociaux pour partager quelques idées sur sa relation avec la duchesse de Sussex après que le duo ait assisté ensemble au gala de l’hôpital pour enfants de Los Angeles.

« J’étais également plus que reconnaissant de partager cette belle soirée avec l’un de mes amis les plus proches », Zajfen a écrit via Instagram pendant le week-end.

La cofondatrice d’Alliance of Moms a salué le soutien de Markle à l’hôpital pour enfants de Los Angeles, qualifiant son engagement de « vraiment inspirant ».

«Je suis tellement reconnaissante de t’avoir à mes côtés. ❤️‍🩹 », a-t-elle ajouté.

Zajfen a également exprimé sa gratitude au centre médical basé en Californie pour « les soins extraordinaires » qu’ils ont prodigués à sa fille, Lily, qui souffre de problèmes cardiaques.

« Notre voyage a commencé alors qu’elle n’avait que deux ans et demi, et depuis ce jour, nous n’avons fait l’expérience que de gentillesse, d’espoir, d’attention et d’expertise inégalée », a-t-elle écrit. « Notre équipe du Children nous a donné force et espoir pendant les moments les plus difficiles et leur engagement continu envers les soins de Lily a fait toute la différence pour notre famille.

Kelly partage Lily avec son mari, Julian. Ils ont également partagé le frère jumeau de Lily, George, décédé à l’âge de 9 ans des suites du COVID-19 et d’une méningite virale. partagé dans un essai avec People en avril.

Dans le message, l’ambassadrice du cœur a inclus une photo d’elle avec Markle sur le tapis rouge lors de l’événement de collecte de fonds.

Kelly a souri et a serré dans ses bras son amie proche, qui portait une audacieuse robe rougeoyante pour l’apparition surprise.

Les meilleurs amis sont proches depuis des années et se présentent souvent l’un pour l’autre.

L’ancienne actrice, 43 ans, s’est associée à Kelly et à leur autre amie Heather Dorak pour un voyage de ski chic dans l’Utah en mars.

Markle et son ancienne co-star de « Suits » Abigail Spencer ont également assisté à l’événement caritatif Alliance of Moms de Kelly en avril.

Harry et Markle ont assisté à son événement Alliance pour les droits des enfants à l’occasion de l’anniversaire du duc de Sussex en septembre. Éric Charbonneau pour Archewell

Le couple vit à Montecito, en Californie, avec leurs deux enfants. GTres / SplashNews.com

« Quand nous parlons des personnes dans nos vies qui nous élèvent quand nous en avons besoin avec une force indéniable d’amour pur, je pense à ces deux-là », a écrit Kelly à propos de Markle et Spencer. dans une publication Instagram à l’époque, ajoutant : « Vous m’inspirez. Tu viens me chercher quand j’en ai besoin et tu aimes comme une mère ! ❤️‍🩹.

Le mois dernier, Markle et son mari, le prince Harry, a célébré le 40e anniversaire du duc de Sussex au tournoi de tennis George Zajfen à Los Angeles. L’événement a rendu hommage au défunt fils de Kelly et a bénéficié à l’Alliance pour les droits des enfants.

Markle et Harry se sont plongés dans des initiatives caritatives locales après avoir démissionné de leurs fonctions royales en 2020 et déménagé à Montecito, en Californie, où ils résident avec leurs deux enfants : le prince Archie, 5 ans, et la princesse Lilibet, 3 ans.