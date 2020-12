Khadijah Haqq se prépare à accueillir une petite fille, l’ancienne Poupées Dash star annoncée le Instagram 12 déc.

L’actrice, mariée à l’ancien joueur de la NFL Bobby McCray, a partagé une photo d’elle-même tenant son ventre de femme enceinte alors qu’elle se tenait devant un mur de roses blanches à sa fête de naissance. Elle a révélé que son bon ami Khloe kardashian et sœur jumelle identique Malika Haqq a contribué à rendre la journée encore plus spéciale.

« Je me sens douché! Aujourd’hui, ma famille et mes amis ont virtuellement brunché avec moi pour Baby Kapri! Je vous aime tous tellement. Un merci spécial à Malika et Dominique pour avoir planifié chaque détail, Khloe pour mon incroyable mur de fleurs et @sugartripla pour tout faire les desserts », a-t-elle partagé dans la légende. « Je suis prêt quand tu es petite fille. »

Malika a publié les nouvelles passionnantes de sa sœur sur son propre Instagram, écrivant: « Notre famille est tellement bénie et ravie de vous accueillir Baby Girl! Kapri 2021. »