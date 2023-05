La meilleure amie de Khloé Kardashian a peut-être révélé le nom de son fils

Il est très courant pour les célébrités de cacher l’identité de leur bébé pendant un certain temps, cependant, Chez Khloé Kardashian La meilleure amie Malika a peut-être renversé la mèche.

Khloé Kardashian et Tristan Thompson a accueilli leur deuxième enfant, un petit garçon, en août 2022. et après la naissance, une source proche de la famille a déclaré PERSONNES qu’elle « veut vraiment une relation coparentale saine » avec le joueur des Los Angeles Lakers.

Lors d’une apparition sur Le spectacle de Jennifer Hudson en avril, le spécialiste du talk-show a demandé si Khloé avait déjà nommé le bébé. Elle a révélé que son nom commençait par un T mais n’était pas disposée à divulguer son nom car elle « attendait la première de notre émission [The Kardashians].”

« Oui, il est nommé. Mais je ne l’ai pas encore annoncé », a déclaré Khloé à Jennifer Hudson. « Il a été mis au monde par mère porteuse, ou la cigogne j’aime à dire, et au début, je ne savais pas comment j’allais l’appeler. Je voulais le rencontrer et le toucher un peu, alors au début il n’avait pas de nom. Et je ne savais pas que ça allait être aussi loin. Alors maintenant, je suis juste comme, si ma fille me dépasse, je suis foutu.