Nation célibataire Michelle Money sait exactement comment remonter le moral de sa meilleure amie Clare Crawley, qui vient de se séparer de son fiancé Dale Moss au milieu de certaines circonstances moins qu’idéales.

Le 22 janvier, le Bachelier alun, qui a concouru pour Brad Womackle cœur de la saison 15 de la série avant de se diriger vers la première saison de Licence au paradis avec Clare, a montré des bougies sur son histoire Instagram. Cependant, ce n’était pas seulement tout bougies: c’étaient des bougies de rupture, étiquetées «merci, suivant», «mieux lotis» et «ardoise vierge». Michelle a sous-titré le message: «Je vais vous donner une idée à qui je les envoie.

Clare et Dale se sont séparés plus tôt ce mois-ci à la suite de rumeurs selon lesquelles le couple, qui avait une relation éclair lors de la saison de Clare La bachelorette, étaient sur les outs. Le 20 janvier, Dale a confirmé les rumeurs sur Instagram.

« J’ai voulu [to] Partagez avec vous tout ce que Clare et moi avons décidé de nous séparer », a-t-il écrit.« Nous apprécions l’amour et le soutien que nous avons reçus de tant de gens, mais c’est la décision la plus saine pour nous deux en ce moment. Nous croyons fermement qu’il faut diriger avec amour et toujours rester fidèle à soi-même – quelque chose que nos familles nous ont enseigné et inculqué tout au long de notre vie. Nous espérons seulement les meilleures choses les uns pour les autres. «