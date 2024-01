La meilleure alternative aux applications de suivi et de révision de livres à Goodreads en 2024

Commentez cette histoire Commentaire Ajouter à vos histoires enregistrées Sauvegarder

Lorsque Karen Ben-Moshe, responsable d’un programme de santé publique de 43 ans à San Francisco, a appris qu’Amazon possédait Goodreads – l’application qu’elle utilisait pour enregistrer ses habitudes de lecture – elle a commencé à chercher une alternative. “Je n’aime tout simplement pas le monopole d’Amazon sur nos vies et nos dépenses”, a déclaré Ben-Moshe. Goodreads, acquise par Amazon en 2013, est l’une des applications de critiques de livres les plus populaires. (Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, est propriétaire du Washington Post.) Mais alors que l’application fait face à des critiques pour ses bogues, sa technologie obsolète et sa mauvaise modération du contenu, d’autres options montent dans les rangs.

Certains n’aiment pas qu’Amazon utilise les données de Goodreads pour informer son activité de vente de livres, tandis que les auteurs affirment que l’application n’en fait pas assez pour lutter contre les « review-bombings » de mauvaise foi et le harcèlement des auteurs. Suzanne Skyvara, vice-présidente du marketing et de la rédaction de Goodreads, a déclaré que la société avait élargi son équipe de service client et ajouté une fonctionnalité qui met en pause les soumissions d’avis lors d’une « activité inhabituelle » telle qu’un bombardement d’avis.

Si vous souhaitez un espace moins controversé ou plus respectueux de la vie privée pour votre liste de choses à lire, voici nos CliffsNotes sur quatre de nos applications d’enregistrement de livres préférées pour les transfuges de Goodreads. (Gardez à l’esprit que chaque fois que vous effectuez une recherche dans une base de données liée, telle que Google, Apple Books ou Amazon, dans l’une de ces applications, cette société recevra des informations sur votre requête.)

Ben-Moshe a fini par passer à StoryGraph, une application de type Goodreads qui ne partage pas de données avec Amazon.

Par rapport à Goodreads, StoryGraph, qui propose des versions pour iOS et Android, met moins l’accent sur les avis sociaux et davantage sur les mesures personnelles et les recommandations automatisées. Après avoir rempli son questionnaire de recommandation (assez détaillé), l’application a généré une liste précise de lectures suggérées. (Le premier est « Perruche » de Marie-Hélène Bertino.) Son onglet « statistiques » génère des analyses mensuelles ou annuelles de vos habitudes de lecture, avec des ventilations amusantes comme l’humeur et le genre. Et ses graphiques colorés sont plus partageables que les instantanés annuels de Goodreads.

Si vous utilisez des applications de livres principalement pour vous connecter avec d’autres lecteurs, StoryGraph n’est peut-être pas pour vous. Cependant, l’application dispose de profils d’utilisateur et vous pouvez inviter des amis à « lire avec un ami » (accédez à la page d’un livre, appuyez sur les trois points et sélectionnez « démarrer une lecture avec un ami »). Ou visitez l’onglet « Communauté » pour afficher les « lectures » actives.

StoryGraph est gratuit, mais vous pouvez payer 4,99 $ par mois ou 49,99 $ par an pour des fonctionnalités avancées. Pour télécharger vos données Goodreads, visitez StoryGraph sur le Web. Accédez à l’icône de votre profil en haut à droite, choisissez « Gérer le compte », puis « Importation Goodreads ». Téléchargez votre. Fichier CSV et sélectionnez « Importer ma bibliothèque Goodreads ».

Si vous souhaitez enregistrer de la musique et des films à côté de vos livres, consultez LibraryThing.

LibraryThing propose des applications simples pour iOS et Android, mais elles fonctionnent mieux sur le Web. Recherchez des lectures passées et futures pour les ajouter à votre bibliothèque personnelle, ou extrayez des titres d’Amazon, d’Overcat ou de la Bibliothèque du Congrès. Vous pouvez également ajouter des films et de la musique à partir de la base de données d’Amazon.

LibraryThing, dont l’utilisation est gratuite, affirme compter environ 3 millions d’utilisateurs. Les pages détaillées du livre incluent des liens vers des fils de discussion pertinents, ainsi que des suggestions de lectures similaires. Si vous partagez votre position sur votre profil, le site vous mettra en contact avec des amis, des librairies et des bibliothèques locales.

Vous recherchez un outil de journalisation de livres sans composante sociale ? Essayez Reading List, disponible sur iOS. Vous pouvez ajouter des livres et laisser des critiques rien que pour vos yeux.

Cette application est simple, mais comprend néanmoins certaines fonctionnalités recherchées telles que des statistiques mois par mois et la possibilité de « mettre en pause » un livre sans gâcher vos statistiques.

Le lien « Acheter en ligne » sur Reading List vous permet d’acheter auprès de libraires indépendants via Bookshop.org.

La liste de lecture fonctionne sans connexion Internet, mais vous en aurez besoin pour ajouter de nouveaux livres à partir de la barre de recherche Google. Un argument de vente pour les amateurs de confidentialité : le développeur de l’application affirme qu’il ne stocke ni ne partage les données des utilisateurs. La liste de lecture est gratuite et vous pouvez payer 2 $ par mois, 14 $ par an ou 34 $ à vie pour des fonctionnalités supplémentaires.

Contrairement à d’autres enregistreurs de livres, BookWyrm est décentralisé, ce qui signifie qu’il appartient à ses utilisateurs plutôt qu’à une seule entité. (La plateforme de médias sociaux Mastodon est probablement l’exemple le plus populaire de réseau en ligne décentralisé.)

BookWyrm est un ensemble de communautés, mais le plus grand est bookwyrm.social avec environ 15 000 utilisateurs. Créer un compte est simple, vous pouvez donc commencer à suivre et à réviser des livres immédiatement.

Une fonctionnalité unique de BookWyrm est l’onglet « livres » – un flux qui montre l’activité des autres utilisateurs s’ils interagissent avec un livre sur votre étagère.