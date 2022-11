La meilleure affaire Pixel 7 Pro est étonnamment chez Verizon

Les étuis officiels Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro ne sont pas exactement bon marché si vous les comparez aux dizaines disponibles auprès de fabricants de boîtiers tiers sur Amazon. C’est juste le prix que vous payez pour un boîtier OEM que vous espérez être de la plus haute qualité. Ainsi, lorsque nous voyons des remises sur les propres boîtiers de Google, car ils ne sont pas souvent en vente, nous essayons de vous en informer dès que possible.

Pour le Black Friday, les coques officielles Google Pixel 7 et 7 Pro sont en vente chez Verizon. Pour autant que nous puissions en juger, c’est le seul endroit qui les propose actuellement à prix réduit.

Normalement au prix de 30 $, Verizon vous vendra le boîtier Pixel 7 Pro ou Pixel 7 pour 23,99 $. 6 $ de rabais n’est pas une économie massive, mais c’est une économie. Encore une fois, presque personne d’autre n’a ces étuis en vente, et s’ils le font, les remises ne sont pas aussi importantes et vous n’obtiendrez probablement pas l’étui de si tôt.

Verizon, du moins pour le moment, a le Coque Hazel pour Pixel 7 Pro et le Coque Pixel 7 citronnelle (photo ci-dessus). Ces étuis sont disponibles dans des couleurs supplémentaires de Google, ils ne sont tout simplement pas réduits.

En plus des étuis Pixel 7, Verizon a également le meilleur prix sur les Pixel Buds A-Series. La plupart des détaillants ont ces bourgeons budgétaires au prix de 65 $, mais Verizon les a baissés à 50 $ (c’est-à-dire 50% de réduction). Bien qu’il ne s’agisse pas d’une paire d’écouteurs haut de gamme, je suis un grand fan de l’ajustement qu’ils offrent et du poids lorsqu’ils sont dans les oreilles pendant de longues périodes. Vous pouvez lire notre revue Pixel Buds A-Series pour en savoir plus à ce sujet.

Nous ne pensons pas souvent que Verizon offre les meilleurs prix sur n’importe quoi, mais pour les accessoires, ils peuvent parfois être sournois. Ces deux remises sur les produits en sont quelques bons exemples. Notez simplement que les couleurs sont limitées et qu’elles seront plus que probablement épuisées – vous voudrez peut-être vous dépêcher.

Liens de l’offre Verizon: