La meilleure actrice de Bollywood n’a pas encore enregistré son mariage ? Le mari est-il gay ?

C’est choquant ! Malgré un mariage somptueux et son mariage avec “l’homme de sa vie”, cette grande actrice de Bollywood n’a pas encore enregistré son mariage. Un petit oiseau nous dit que le couple est dans un mariage ouvert puisque le mari est gay. Mais pour garder tout cela secret et dépeindre une image de famille parfaite et heureuse et maintenir le statut, ils ont récemment accueilli un nouveau membre dans leur maison. Alors que leur mariage était une affaire de rêve, aucune des célébrités habituelles n’a été invitée, peut-être voulait-elle éloigner les personnes importantes de la façade.

Le mariage de l’actrice était devenu le sujet de conversation de la ville en raison du couple inhabituel qu’ils forment et la nouvelle de leur mariage a été une surprise. Cependant, tout cela n’était qu’un dikhawa et le birdie affirme que, comme le couple n’a pas enregistré le mariage, il est considéré comme célibataire par la loi et peut quitter le mariage sans charge ni pension alimentaire.

Cette actrice de Bollywood est connue pour être une fonceuse et s’est fait une identité sans aucun soutien dans l’industrie. Fait intéressant, le jour où elle a annoncé son mariage avec ce beau gosse, qui n’a pas autant de succès que la femme, beaucoup ont prédit que cela ne durerait pas longtemps, et maintenant cette fuite d’informations sur leur décision de ne pas enregistrer leur mariage ne sonne que des cloches d’avertissement .

Cependant, accueillir un nouveau membre dans la maison peut signifier qu’ils ont l’intention de continuer à jouer au jeu “nous sommes une grande famille heureuse” pendant un peu plus longtemps pendant qu’ils poursuivent tous les deux leur propre vie privée et secrète. Nous entendons dire que même s’ils ne sont peut-être pas le véritable amour entre ce mari et sa femme célèbres, ils sont très épais en ce qui concerne leurs liens professionnels et se respectent pour leur travail, ne s’impliquant jamais dans les décisions de l’autre. Nous ne savons pas combien de temps ils continueront à jouer ou si c’est ainsi qu’ils veulent mener toute leur vie, l’essentiel est, si miyaan biwi raazi, toh kya karega kaazi.