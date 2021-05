La mégastar Telugu Allu Arjun partage sa mise à jour de la santé avec les fans, dit « récupérer bien et rien à craindre » | Nouvelles des gens

New Delhi: La mégastar télougou Allu Arjun, qui a été testée positive au COVID la semaine dernière, a publié son bilan de santé sur le site de micro-blogging Twitter et a assuré les fans de son bien-être. Il a remercié ses fans pour toutes ses prières et son amour et a également déclaré qu’il n’y avait rien à craindre car il présentait des symptômes bénins.

L’acteur de ‘Yevadu’ a écrit: « Bonjour à tous! Je vais bien avec des symptômes très légers. Je me rétablis bien et rien à craindre. Je suis toujours en quarantaine. Merci beaucoup pour tout l’amour que vous avez montré et les prières que vous avez. envoyé mon chemin. Gratitude. «

Le 28 avril 2021, Arjun avait annoncé avoir été testé positif dans un message sur les réseaux sociaux et depuis lors, l’acteur est passé en quarantaine à domicile et a également demandé aux personnes, qui sont entrées en contact avec lui, de subir un test COVID-19.

Sur le plan du travail, Allu Arjun sera ensuite vu dans «Pushpa». Le film met également en vedette Rashmika Mandanna dans un rôle principal et est réalisé par Sukumar. Allu et Sukumar ont déjà travaillé ensemble sur des projets comme «Arya» et «Arya 2». Le film devrait sortir le 13 août en plusieurs langues.