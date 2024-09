La mégastar du rap Kendrick Lamar sera la tête d’affiche du spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2025

Kendrick Lamar apparaîtra sur la plus grande scène de la NFL l’année prochaine : le lauréat d’un Grammy sera la tête d’affiche du spectacle de mi-temps du Super Bowl d’Apple Music à la Nouvelle-Orléans.

La NFL, Apple Music et Roc Nation ont annoncé dimanche que Lamar dirigerait les festivités de la mi-temps depuis le Caesars Superdome le 9 février. La mégastar du rap, qui a remporté 17 Grammy Awards, a déclaré qu’il avait hâte d’apporter du hip-hop au match de championnat de la NFL, où il s’est produit en tant qu’artiste invité avec Dr. Dre et Snoop Dogg en 2022.

« Le rap reste le genre musical qui a le plus d’impact à ce jour », a déclaré Lamar dans un communiqué. « Et je serai là pour rappeler au monde pourquoi. Ils ont trouvé le bon. »

Lamar a connu un énorme succès depuis son premier album bon garçon, mAAd city en 2012. Depuis lors, il a accumulé 17 Grammy Awards et est devenu le premier musicien non classique et non jazz à remporter un prix Pulitzer pour son album de 2017 CONDAMNER.

Le dernier album du rappeur M. Morale et les grands pasest sorti en 2022. Il a été présenté sur la chanson Comme Thaavec Future et Metro Boomin sur un morceau qui a passé trois semaines à la première place du Billboard Hot 100 cette année. Il a également obtenu un autre succès avec Pas comme nous, qui critique le rappeur canadien Drake.

Le fondateur de Roc Nation, Jay-Z, a qualifié Lamar d’artiste et d’interprète « unique en son genre ».

« Son amour profond pour le hip-hop et la culture nourrit sa vision artistique », a déclaré Jay-Z. « Il a une capacité inégalée à définir et à influencer la culture à l’échelle mondiale. Le travail de Kendrick transcende la musique, et son impact se fera sentir pendant des années à venir. »

Roc Nation et le producteur primé aux Emmy Awards Jesse Collins seront les coproducteurs exécutifs du spectacle de la mi-temps. La direction artistique de la performance de Lamar sera assurée par pgLang.