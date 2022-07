La mégastar d’Hollywood a l’air totalement méconnaissable alors qu’il se prépare à frapper dans un match de softball de célébrités – pouvez-vous dire de qui il s’agit ?

Bryan Cranston de BREAKING Bad est méconnaissable alors qu’il se prépare à frapper lors d’un match de softball de célébrités au Dodger Stadium de Los Angeles.

L’acteur, qui a joué Walter White, dans l’émission télévisée à succès, a appliqué deux moustaches sur son visage alors qu’il se rendait sur le terrain dans le cadre du match All-Star de la MLB.

Bryan Cranston de Breaking Bad est méconnaissable alors qu’il se prépare à frapper dans un match de softball de célébrités[/caption]

Byran, 66 ans, a également essayé de lancer lors du match de charité qui a abouti à une frappe qui l’a vu quitter le terrain.

Il a été filmé essayant de s’opposer à la décision, criant à l’arbitre : « Vous nous volez la partie », avant que son équipe ne soit finalement annoncée perdante.

Bryan a repris son rôle de White dans la dernière série de Better Call Saul, la préquelle de Breaking Bad, qui est publiée chaque semaine sur Netflix au Royaume-Uni.

Bien qu’il lui ait fallu un certain temps pour remporter un succès grand public, la carrière télévisée de Bryan s’étend sur plus de 35 ans, avec des apparitions dans des émissions de télévision telles que Murder, She Wrote, Mighty Morphin Power Rangers et Sabrina The Teenage Witch.

L’acteur a interprété Hal dans Malcolm in the Middle de 2000 à 2006.

Il a également joué de petits rôles dans de grands films, tels que Saving Private Ryan, Drive et Little Miss Sunshine.

Il a également joué dans Last Flag Flying, une comédie dramatique racontant l’histoire de trois vétérans vietnamiens, avec le trio de têtes d’affiche de la liste A complété par Steve Carrell et Laurence Fishburne.

L’acteur a joué Walter White, dans l’émission télévisée à succès Breaking Bad[/caption]