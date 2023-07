La mégastar de la pop jouera un set surprise pour Love Island alors que les patrons d’ITV organisent une journée de choc pour les insulaires

ELLE ne s’est mariée que l’année dernière, mais la dateuse en série Rita Ora est maintenant entrée dans la villa Love Island.

Mais dans les nouvelles qui ne manqueront pas d’être un soulagement pour son mari réalisateur Taika Waititi, c’est pour une performance unique comme un régal pour les jeunes de l’émission ITV2 – pas pour se trouver un nouveau gars.

Mes photos exclusives montrent le chanteur de You Only Love Me divertissant les candidats dans des scènes qui sortiront sur les écrans demain soir, des semaines après que Ne-Yo ait fait de même.

Une source a déclaré: « Rita était une interprète surprise pour les couples et ils l’ont absolument perdu.

« Elle a chanté un mélange de succès, dont son récent single Praising You et les patrons ont trouvé un tout nouvel endroit à Majorque pour qu’elle puisse se produire. »

Rita est arrivée après la sortie de son troisième album You & I, qui est sur le point d’aller au n ° 3 vendredi, derrière le nouveau record de J Hus et le top des charts de la semaine dernière de Taylor Swift.

Rita est probablement la personne idéale pour donner des conseils aux jeunes célibataires de la villa, étant donné qu’elle a sa propre vie amoureuse mouvementée à regarder en arrière.

Et dans une nouvelle interview, elle a réfléchi à la façon dont elle a subi ce qu’elle appelle une « crise du quart de vie » à l’âge de 25 ans.

Rita, qui a maintenant 32 ans et a déjà eu une relation amoureuse avec Rob Kardashian, Calvin Harris et Andrew Garfield, a déclaré qu’elle s’était tournée vers les fréquentations dans le but de se sentir moins seule.

Elle a expliqué: « A vingt ans, j’avais l’impression d’être un peu seule, alors je cherchais des choses au mauvais endroit.

« Avec l’amour, parfois ce ne serait pas bon pour moi et les gens me le diraient et je n’écouterais pas.

« Je mangeais vraiment mal et je buvais. »

Et elle a dit que les choses avaient atteint leur paroxysme lorsqu’elle avait subi sa première crise de panique lors d’un événement du Prince’s Trust en 2016, alors qu’elle faisait la queue pour rencontrer le roi Charles.

S’exprimant sur le podcast Diary Of A CEO, elle a rappelé: «Je suis allée dans cette salle de bain et mes mains picotaient et j’avais la crise de panique la plus folle.

« C’était la première fois, quand j’avais 25 ans.

« Je pensais que mes jambes allaient céder, je ne savais pas ce qui se passait.

« J’ai déjà rencontré notre désormais King, je jouais aussi ce jour-là, je ne sais pas ce qui s’est passé.

«Je suis sorti et je me suis tenu dans cette ligne.

« J’ai rencontré le roi Charles et je n’étais tout simplement pas là. »

Je doute qu’elle ait été aussi anxieuse de rencontrer les aspirants stars de télé-réalité sur Love Island.