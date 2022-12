La mégapole chinoise Chongqing dit que les personnes atteintes de Covid peuvent aller travailler « comme d’habitude »

Hong Kong

La métropole chinoise tentaculaire de Chongqing a annoncé dimanche que les employés du secteur public testés positifs pour Covid-19 peuvent aller travailler “comme d’habitude”, un revirement remarquable pour une ville qui, il y a seulement quelques semaines, était en proie à un verrouillage de masse.

Cette décision intervient alors que la Chine continue de démêler rapidement sa politique zéro Covid autrefois stricte, les gouvernements locaux de tout le pays assouplissant les règles coûteuses concernant les tests, la quarantaine et d’autres politiques pandémiques dans un contexte de ralentissement économique généralisé.

“Les employés asymptomatiques et légèrement malades du (Parti communiste) et des organisations gouvernementales à tous les niveaux, les entreprises et les institutions peuvent aller travailler normalement après avoir pris les mesures de protection nécessaires à leur état de santé et aux exigences de leur emploi”, a déclaré le bureau de réponse à la pandémie de Chongqing dans un communiqué. déclaration publiée sur le site Internet de la municipalité.

Il a ajouté que les agences gouvernementales ne vérifieraient plus les employés – y compris la police, les enseignants des écoles publiques et les autres travailleurs – pour les tests Covid négatifs quotidiens. Au lieu de cela, les autorités déplaceront l’accent du travail de la prévention des infections vers la protection de la santé et la prévention des maladies graves, a-t-il déclaré.

Le revirement brutal est particulièrement étonnant à Chongqing, l’une des plus grandes villes de Chine, avec 32 millions d’habitants et un PIB annuel de 400 milliards de dollars.

Jerry Cheng, qui travaille dans une entreprise de construction appartenant à l’État dans la ville et est actuellement positif pour Covid, a exprimé ses inquiétudes concernant l’annonce.

“Je n’irai pas à moins qu’ils n’appellent mon nom”, a-t-il déclaré à CNN. “Ce n’est certainement pas une bonne chose d’avoir un groupe de personnes infectées travaillant ensemble”, a-t-il déclaré, ajoutant que la nouvelle politique visait à protéger l’économie locale.

L’anxiété de Cheng s’est reflétée sur Weibo, la version chinoise de Twitter, lundi, alors que les habitants de Chongqing réagissaient à l’annonce.

“Pourquoi avez-vous besoin d’aller infecter des personnes en bonne santé?” lire un commentaire supérieur. Un autre utilisateur a écrit: “Cela va d’un extrême à l’autre.”

Chongqing, une plaque tournante de l’industrie et de l’agriculture, est devenue un hotspot Covid le mois dernier. Plus d’un million d’habitants ont été invités à ne pas quitter la ville sauf en cas d’absolue nécessité, et plusieurs séries de tests de masse quotidiens ont été déployées.

Lorsque la vice-Première ministre chinoise Sun Chunlan s’est rendue à Chongqing le 22 novembre, elle a exhorté les autorités locales à prendre des “mesures rapides et décisives” pour contenir l’épidémie en identifiant les cas positifs et leurs contacts étroits, selon le journal d’État Global Times.

Mais à ce moment-là, certains habitants perdaient patience. Trois ans de zéro-Covid avaient fait des ravages sur l’économie, perturbant la vie quotidienne et les moyens de subsistance des gens.

Des photos de Chongqing étaient devenues virales en ligne en août, montrant des foules immenses debout sous le soleil pendant des heures lors d’une vague de chaleur record alors qu’elles attendaient les tests Covid obligatoires. En arrière-plan, des panaches de fumée provenant d’incendies de forêt s’élevaient au-dessus de l’horizon.

Reflétant la frustration croissante, un habitant de Chongqing a prononcé un discours brûlant fin novembre critiquant le verrouillage de son complexe résidentiel, criant à une foule en liesse : « Sans liberté, je préférerais mourir !

Des manifestations nationales contre la politique zéro Covid – et dans certains cas, contre la direction centrale elle-même – ont éclaté quelques jours plus tard, marquant le défi le plus important pour le Parti communiste et le dirigeant chinois Xi Jinping depuis des décennies.

Le démantèlement rapide des restrictions de Covid par le pays est intervenu peu de temps après. Et tandis que l’assouplissement des règles, comme permettre aux patients de Covid de s’isoler à la maison au lieu d’être emmenés dans un centre de quarantaine gouvernemental, est un soulagement attendu depuis longtemps pour beaucoup, la montée en flèche des cas a également suscité une anxiété généralisée parmi une population qui avait été largement protégée du virus depuis 2020.

Selon les calculs de CNN basés sur une étude de chercheurs de Hong Kong publiée la semaine dernière, le nombre de morts de Covid dans le pays pourrait atteindre près d’un million au cours de sa réouverture.