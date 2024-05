La mégalopole de Francis Ford Coppola signe une nouvelle série d’accords mondiaux

Zoetrope américain / Mégalopole / Mihai Malaimare

EXCLUSIF: Le projet passionnel de 120 millions de dollars de Francis Ford Coppola Mégalopole a conclu une nouvelle série d’accords après sa première mondiale animée en compétition au Festival de Cannes la semaine dernière.

Il a été vendu en Australie (Madman Entertainment), au Benelux (September Films), en Bulgarie (Profilm), en République tchèque et en Slovaquie (Film Europe), en Ex-Yougoslavie (MCF Megacom Film), en Grèce (Feelgood Entertainment), en Hongrie (Mozinet), Israël (Lev Cinemas), Maroc (Facility Event), Portugal (Midas Filmes), Roumanie (Independenta Film), Scandinavie (Njutafilms) et Turquie (Bir Film).

Ils rejoignent cinq grands distributeurs qui ont acquis le film avant sa première mondiale le 16 mai : Constantin Film pour l’Allemagne et tous les territoires germanophones, dont la Suisse et l’Autriche ; Eagle Pictures pour l’Italie ; Triimages pour l’Espagne; Entertainment Film Distributors Limited pour le Royaume-Uni et Le Pacte pour la France.

L’avocat de longue date de Coppola, Barry Hirsch, et Vincent Maraval, président de Goodfellas (ex-Wild Bunch International), ont négocié le nouveau Mégalopole offres. Ils sont également en négociations avancées pour une distribution au Japon, en Chine, en Corée du Sud, en Asie du Sud-Est, en Pologne, en Amérique latine et au Moyen-Orient.

Il n’y a pas encore de nouvelles d’un accord avec les États-Unis.

Écrit, produit et réalisé par Francis Ford Coppola, Mégalopole met en vedette Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, Aubrey Plaza, Shia LaBeouf, Jon Voight, Laurence Fishburne, Talia Shire, Jason Schwartzman, Kathryn Hunter, Grace VanderWaal, Chloe Fineman, James Remar, DB Sweeney et Dustin Hoffman.

Le long métrage est produit par les regrettés producteurs Fred Roos et Barry Hirsch.

Mégalopole est présenté comme une fable épique romaine se déroulant dans une Amérique moderne imaginaire.

Selon le slogan officiel : « La ville de la Nouvelle Rome doit changer, provoquant un conflit entre Cesar Catilina (Driver), un artiste de génie qui cherche à se lancer dans un avenir utopique et idéaliste, et son opposant, le maire Franklyn Cicero (Esposito), qui reste attaché à un statu quo régressif, perpétuant l’avidité, les intérêts particuliers et la guerre partisane. Tiraillée entre eux, la mondaine Julia Cicero (Emmanuel), la fille du maire, dont l’amour pour César a divisé sa loyauté, la forçant à découvrir ce qu’elle croit vraiment que l’humanité mérite.