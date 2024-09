La « Mégalopole » de Francis Ford Coppola, d’une valeur de 140 millions de dollars, est projetée dans des cinémas presque vides

Adam Fogelson, directeur du cinéma chez Lionsgate, qui distribue « Megalopolis », a décrit M. Coppola comme « un membre précieux de notre famille créative » et a déclaré que la société était « fière de s’associer » avec lui pour donner au film « la large audience ». sortie en salles qu’elle mérite.

« Comme tout véritable art, il sera vu et jugé par le public des films au fil du temps », a ajouté M. Fogelson.

Une porte-parole de M. Coppola a refusé de commenter.

Dans les années 1980, lorsque M. Coppola a commencé à développer le film, « Megalopolis » aurait peut-être eu sa chance en salles. C’était une époque à Hollywood où les films ambitieux destinés aux gens réfléchis pouvaient être diffusés dans quelques salles et permettre de constituer un public au fil des mois, en ajoutant plus d’écrans semaine après semaine et en étant parfois diffusés pendant un an ou plus. Hollywood pouvait se permettre de ralentir, en partie parce que le cinéma dominait les loisirs : non seulement il n’y avait pas encore Internet, mais la télévision par câble et les jeux vidéo en étaient encore à leurs balbutiements.

Aujourd’hui, les films sont généralement réservés dans le plus grand nombre de salles possible et le plus rapidement possible, surtout si les critiques sont faibles. Les studios utilisent cette tactique de distribution pour capitaliser sur des campagnes marketing coûteuses, destinées à ouvrir une fenêtre d’intérêt étroite auprès des consommateurs. Si les masses ne se matérialisent pas immédiatement, les chaînes de cinéma redirigent les écrans vers d’autres films. (Vendredi, la suite de Warner Bros. « Joker : Folie à Deux » arrivera dans plus de 4 000 salles.)

« Mégalopole » a failli ne pas entrer dans les salles de cinéma. Au printemps, lorsque M. Coppola a commencé à chercher un distributeur, tous les grands studios ont refusé. Certains dirigeants de ces studios admiraient le film pour ses risques artistiques. Mais personne n’y voyait beaucoup d’espoir dans les cinémas. (Finalement, Lionsgate a accepté de distribuer le film moyennant des frais.) De plus en plus, les films originaux sont envoyés directement aux services de streaming – s’ils sont réalisés. Les cinémas sont de plus en plus tournés vers les remakes et les suites.