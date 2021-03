Fleur Dawes, une militante d’In Defense of Animals, marche sur un étang asséché dans la réserve Tule Elk à Point Reyes National Seashore, Californie en août 2020. En raison de la chaleur, de la sécheresse et des incendies, les wapitis locaux sont à court d’eau . | Irfan Khan / Los Angeles Times via Getty Images

Le manque de pluie et la hausse des températures menacent de diminuer l’approvisionnement en eau et de provoquer davantage d’incendies de forêt cet été et dans les années à venir

L’ouest des États-Unis est au milieu d’une nouvelle vague de sécheresse dangereuse. La sécheresse s’est accumulée au cours de l’année écoulée et, depuis novembre, une plus grande partie de l’Ouest a été dans la catégorie la plus grave de sécheresse qu’à tout moment au cours des 20 années que le Centre national d’atténuation de la sécheresse a tenu des registres..

Les États occidentaux sont déjà confrontés à des pénuries d’eau, et avec le National Weather Service projetant que l’étirement sec se poursuivra, les problèmes qui accompagnent les sécheresses vont probablement s’accumuler à l’approche de cet été.

Ryan Jensen a vu de ses propres yeux les effets de la dernière grande sécheresse en Californie alors qu’il travaillait pour le Community Water Center de la vallée de San Joaquin. Lorsque les puits résidentiels se tarissaient, les élèves devaient se doucher dans les vestiaires de leur école. Pour faire fonctionner les toilettes, certains ménages ruraux comptaient sur des tuyaux suspendus au-dessus des clôtures de leurs voisins.

Les eaux souterraines étant épuisées par cette sécheresse, qui n’a pris fin qu’en 2017, et la surutilisation continue de l’eau dans les fermes, les familles ont dû creuser des puits plus profonds, ce qui peut être d’un coût prohibitif.

«Pour certaines personnes, la dernière sécheresse n’a jamais vraiment pris fin. Il y a encore des maisons dans la vallée de San Joaquin qui ont été sur un réservoir d’eau depuis la dernière sécheresse », a déclaré Jensen, qui travaille dans le bureau de Visalia du centre.

Cette dernière sécheresse a également entraîné d’autres retombées: des milliards de dollars de pertes économiques, les agriculteurs étant contraints de laisser les champs en jachère et une baisse de 50 pour cent de la production d’électricité à partir des barrages. Il a également contribué à la mort de plus de 100 millions d’arbres, qui alimente des incendies de forêt plus importants, comme ceux qui ont ravagé l’Ouest l’été dernier. Si la sécheresse actuelle se poursuit, des conséquences tout aussi graves se profilent.

Malheureusement, ces sécheresses en succession rapide ne sont pas une aberration mais plutôt un signe de ce qui va arriver. Le changement climatique entraîne des sécheresses plus graves et des «méga-coups» plus longs et plus troublants dans les États occidentaux. Voici ce que vous devez savoir sur ce que l’avenir réserve à ces états à mesure que les températures augmentent.

Le dernier épisode d’une méga-sécheresse

À la même époque l’année dernière, l’Occident était relativement exempt de sécheresse après un hiver humide en 2019. Mais maintenant, la région est passée de 27% en période de sécheresse à 77%, selon les dernières données du US Drought Monitor publiées jeudi 11 mars.

Qu’est ce qui c’est passé?

Au cours de l’année écoulée, la sécheresse s’est accentuée en raison d’un manque de pluie, d’une faible mousson d’été dans le sud-ouest et d’intenses vagues de chaleur estivales. «Si je devais identifier une chose qui a vraiment conduit la sécheresse là où nous en sommes actuellement, c’était la chaleur de l’été dernier», a déclaré Brian Fuchs, climatologue au National Drought Mitigation Center de l’Université du Nebraska.

Les températures estivales élevées ont aspiré l’humidité du sol et évaporé les ressources en eau.

Les Four Corners, où se rencontrent l’Utah, l’Arizona, le Nouveau-Mexique et le Colorado, ont été l’épicentre de cette sécheresse, a déclaré Fuchs. La tache sombre ci-dessous montre que ces États ainsi que le Nevada ont connu la sécheresse la plus intense.



Moniteur de sécheresse aux États-Unis



L’Occident est maintenant en saison des pluies hivernales, mais en raison, en partie, du régime météorologique de La Niña, trop peu de pluie et de neige tombe pour compenser les mois secs précédents.

De la pluie et de la neige peuvent encore tomber, mais les prévisions saisonnières du National Weather Service prévoient que les conditions de sécheresse persisteront dans l’ouest des États-Unis jusqu’en mai, la fin de la période de prévision actuelle. «Nous avons un peu de temps pour peut-être réduire certains de ces déficits que nous avons constatés tout au long de l’hiver», a déclaré Fuchs. « Maintenant, l’idée que nous allons rattraper complètement – ça va être difficile. »

La trajectoire de cet épisode de sécheresse reste floue, mais les scientifiques disent qu’il fait en fait partie d’une plus grande méga-sécheresse – une période de sécheresse de plusieurs décennies, ponctuée de graves sécheresses. Cette méga-sécheresse a commencé vers 2000 et, comme le montre le graphique ci-dessous, la majorité des terres de l’Ouest ont connu un certain niveau de sécheresse depuis lors.



Moniteur de sécheresse aux États-Unis Au cours des 20 dernières années, l’ouest des États-Unis a connu de fréquentes sécheresses sévères qui, ensemble, forment une méga-sécheresse. (L’axe Y montre le pourcentage de terres dans les États occidentaux qui subissent une sorte de sécheresse. Les couleurs plus foncées représentent les catégories les plus graves de sécheresse.)

Pour comprendre pourquoi l’Occident est dans une méga-sécheresse, le rôle du changement climatique et ce que cela signifie pour l’avenir de la région, nous devons d’abord examiner quelques indices historiques.

Qu’y a-t-il derrière des sécheresses plus longues et plus intenses? Changement climatique.

Sur la base des données des anneaux d’arbres et d’autres enregistrements écologiques des conditions météorologiques et climatiques des derniers milliers d’années, nous savons que l’Occident n’est pas étranger à la sécheresse. Dans un cercle d’arbres d’avril 2020 étude publiée dans Science, les chercheurs ont constaté que plusieurs méga-plans se sont produits entre 850 et 1600 – avant que les humains ne commencent à pomper des quantités massives de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. Ces sécheresses ont probablement été causées par des températures fraîches dans l’océan Pacifique qui ont empêché les précipitations d’atteindre le sud-ouest.

Alors que la variabilité naturelle a également a été un facteur dans les récentes sécheresses, la méga-sécheresse actuelle est également tirée par le changement climatique, selon l’étude. Les températures plus élevées, causées par les gaz à effet de serre, ont augmenté l’évaporation et diminué les précipitations au printemps dans toute la région. Les chercheurs ont pu identifier que le changement climatique représentait 46% de la gravité de la sécheresse.

Sans le changement climatique, il y aurait encore eu une sécheresse, mais «le réchauffement anthropique était essentiel pour placer la période 2000-2018 sur une trajectoire cohérente avec les méga-coups passés les plus graves», ont-ils écrit. La mégadrought actuelle, qu’ils ont tracée de 2000 à 2018, était le deuxième épisode de 19 ans le plus sec du record de 1200 ans.

Ce résultat n’est pas seulement important pour comprendre la crise actuelle, mais aussi pour les décennies à venir dans l’ouest des États-Unis, alors que les températures continuent de grimper.

La dernière évaluation nationale du climat, rédigée par 13 agences fédérales américaines en 2018, a présenté un avenir sombre aux États: la hausse des températures augmentera la probabilité de méga-sécheresses dans la région et rendra les sécheresses plus fréquentes et plus graves, selon la littérature scientifique citée.

Alors que les précipitations annuelles dans le sud-ouest ne diminuent pas nécessairement, les températures annuelles plus chaudes brûleront plus d’humidité, contribuant aux sécheresses, ont expliqué les chercheurs dans le Science étude des anneaux d’arbres.

Les États occidentaux doivent s’assurer que les communautés vulnérables ne sont pas laissées pour compte par les sécheresses

Les communautés de l’Ouest ont déjà ressenti les effets de la dernière sécheresse, à commencer par les incendies de forêt dévastateurs de l’année dernière. La sécheresse croissante au cours de l’été a asséché la végétation, amorçant le paysage à brûler.

Maintenant, alors que les réserves d’eau s’effondrent, Les responsables de l’État du Nouveau-Mexique encouragent les agriculteurs à ne pas semer de cultures, a rapporté le Wall Street Journal. Les réservoirs sont également extrêmement bas en Californie et le manteau neigeux – qui sert de banque d’eau essentielle pour l’État – est de 61%. de la moyenne début mars.

En raison du rôle du changement climatique, la prévention des pires conséquences de la sécheresse à l’avenir commence par la réduction des émissions de gaz à effet de serre le plus rapidement possible.

Et les États devront également continuer à s’adapter.

Après la dernière sécheresse, la Californie a mis en place sa première loi sur la gestion des eaux souterraines ainsi que des directives de conservation qui ont réduit la consommation d’eau de 25% entre 2014 et 2017. Mais pour les deux millions de Californiens qui dépendent des puits, dont beaucoup vivent dans des communautés marginalisées de dans les zones rurales, la situation est encore précaire. Lors de la dernière sécheresse, les agriculteurs se sont de plus en plus tournés vers le pompage des eaux souterraines, ce qui a provoqué la défaillance de milliers de puits d’eau potable voisins à la fin de la sécheresse.

Selon Erick Orellana, un défenseur des politiques au Community Water Center, cela pourrait se reproduire parce que les lois existantes sur les eaux souterraines ne donnent pas la priorité à ces communautés. «Le fait est qu’à l’heure actuelle, la Californie n’a pas de plans de préparation en place pour les communautés les plus vulnérables», a-t-il déclaré. Les plans régionaux actuels en vertu de la loi sur la gestion des eaux souterraines de l’État permettraient à des milliers de puits de s’assécher, a rapporté le Guardian.

Le mois dernier, le chef de la majorité au Sénat de Californie, Bob Hertzberg, a présenté le projet de loi 552 du Sénat, qui exigerait des réseaux d’eau plus petits en Californie pour créer également des plans de préparation à la sécheresse.

Ces mesures représentent un pas en avant, mais certains responsables gouvernementaux ont également reconnu une incompatibilité croissante entre les modes actuels d’utilisation de l’eau et la diminution des ressources. Les trois quarts de la consommation annuelle d’eau dans le sud-ouest sont consacrés à l’irrigation des cultures, et les populations croissent dans des villes naturellement sèches. À St. George, une ville du comté de Washington, dans le sud de l’Utah, un boom de la construction met à rude épreuve la demande en eau au milieu de la sécheresse.

«Notre plan B est que vous devrez à un moment donné dire:« Arrêtez. Vous ne pouvez plus construire de maisons ici », a déclaré Zach Renstrom, directeur général du Washington County Water Conservancy District, au Wall Street Journal.

Dans la vallée de San Joaquin, à mesure que les aquifères chutent, les chercheurs affirment que les niveaux actuels d’utilisation de l’eau agricole sont intenables. Il y a quelques mois, le Centre communautaire de l’eau de San Joaquin a commencé à répondre aux appels à l’aide de personnes qui perdaient à nouveau l’accès à l’eau. «Les appels que nous recevions l’été dernier m’ont vraiment donné un sentiment majeur de déjà-vu jusqu’en 2014», a déclaré Jensen.

« Je pense que l’essentiel est que la façon dont les choses ont été faites dans tout l’ouest des États-Unis, mais plus particulièrement dans la vallée de San Joaquin en Californie, n’est tout simplement pas durable. »