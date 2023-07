La Mega Princess de Ram Charan obtient un berceau en or d’une valeur de Rs 1 crore par les Ambanis lors de sa cérémonie de nomination?

La Mega Princess de Ram Charan reçoit un berceau en or d’une valeur de Rs 1 crore par l’AmRam Charan et Upasana a accueilli leur petite fille le 20 juin, et après 10 jours de la naissance de la princesse Meg, c’est sa cérémonie de nomination aujourd’hui, et la maman ravie a partagé un aperçu de à quoi ressemblera sa cérémonie de nomination sur ses histoires Instagram, et tout est grandiose, pas de surprises là-bas, mais il est rapporté que beaucoup de clochards de l’industrie ont été invités à cette cérémonie de nomination, y compris les Ambanis, et le dernier des rapports affirment que Mukesh Ambani et Nita Ambani ont offert un berceau en or à la fille nouveau-née de la superstar Ram Charan, et le prix du berceau a laissé les fans perplexes quant à

Upasana Kamineni a partagé un aperçu de la cérémonie de baptême de sa fille sur ses histoires Instagram, et c’est magnifique.

On prétend que le berceau en or pur vaut Rs 1 crore, et depuis que la nouvelle est sortie, les internautes affirment qu’ils voudraient certainement jeter un œil au berceau personnalisé en or par Ambanis lors de sa cérémonie de nomination. ? Ram Charan est super ravie de la naissance de sa fille, et les fans l’ont nommée Mega Princess, et ils ont hâte de connaître le nom de la petite. Après la naissance du bébé, la vidéo de Ram et Upasana de l’hôpital est devenue virale, dans laquelle on les a vus pleurer de joie après l’arrivée de leur petit.

Les histoires Instagram d’Upasana ont attiré beaucoup d’attention après qu’elle ait partagé la vidéo des préparatifs de la cérémonie de baptême de sa fille, et maintenant les fans insistent pour que la femme star partage le nom de leur bébé avec eux car ils sont extrêmement excités à ce sujet. Tandis que Ram et Charan continueront de protéger leur fille des regards médiatiques jusqu’à ce qu’elle grandisse, ils ne veulent pas que les paparazzis suivent la culture Bollywood à Hyderabad et s’abstiennent de les faire cliquer sur leur espace privé.