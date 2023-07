La «méga-induction» du Walk of Fame inclura Loverboy, Glass Tiger, Trooper

Glass Tiger, Loverboy et 11 autres artistes rock parmi les plus influents du pays se joindront à l’Allée des célébrités canadiennes lors d’une cérémonie de « méga-intronisation » prévue en septembre.

Une soirée surnommée Canada’s Rock of Fame portera un toast à un groupe éclectique de talents locaux des années 1970 et 1980 qui couvre le rock progressif, le heavy metal, le glam et certains des autres sous-genres dynamiques du rock.

April Wine sera reconnu comme les pionniers d’Halifax, le premier groupe canadien à voir l’un de ses vidéoclips diffusé sur MTV, tandis que Chilliwack de Vancouver portera un toast pour 12 albums sortis en 14 ans.

Le quatuor de la nouvelle vague Platinum Blonde, connu pour ses gros succès et ses cheveux volumineux, est également honoré, tandis que ses compatriotes torontois Rough Trade sont mis à l’honneur pour leur esthétique punk queer et le Parachute Club sera reconnu pour ses chansons, dont son succès durable « Rise Up ».

Parmi les autres lauréats, mentionnons Trooper de Vancouver, connu pour ses succès radiophoniques, dont « Raise a Little Hell », le groupe torontois Lighthouse, considéré comme des guerriers du circuit de tournée, et Lee Aaron, souvent surnommée « Canada’s Metal Queen ».

Le groupe est complété par le groupe torontois Max Webster de Kim Mitchell, les piliers du rock classique de Vancouver Prism et Michel Pagliaro de Montréal, le premier artiste canadien à recevoir des disques d’or en anglais et en français.

Glass Tiger a gagné ses galons avec une série de succès dans le Top 40, dont « Don’t Forget Me (When I’m Gone) » et « My Town », avec Rod Stewart, tandis que Loverboy a fait monter la température dans les charts avec « Working For the Weekend ». » et « Tourne-moi lâche ».

Les artistes et les présentateurs de Canada’s Rock of Fame seront annoncés dans les prochaines semaines et la cérémonie aura lieu au Massey Hall de Toronto le 28 septembre.

Les billets seront mis en vente au public vendredi à 10 h HE.

Les organisateurs ont noté que les intronisations rock font partie de plans plus vastes pour marquer le 25e anniversaire du Walk of Fame. La fête sur le thème de la musique sera suivie de la cérémonie d’intronisation annuelle prévue le 2 décembre, lorsque la superstar du hockey Connor McDavid et le satiriste Rick Mercer seront parmi les lauréats.

