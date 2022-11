La « méga fusée lunaire » de la NASA est de retour sur le tapis alors qu’elle se prépare pour la prochaine tentative de lancement

de la NASA”méga fusée lunaire” est de retour sur la rampe de lancement.

Le système de lancement spatial, ou SLS, est la fusée la plus récente et la plus puissante de l’agence spatiale à ce jour et renverra les astronautes sur la lune à un moment donné en 2024 ou 2025 dans le cadre du programme Artemis.

La fusée a commencé à sortir de l’énorme bâtiment d’assemblage de véhicules à 23 h 16 HE jeudi, près de 45 minutes avant la date prévue.

La première tentative de lancement est prévue pour le 14 novembre à 00 h 07 HE. Il existe deux autres fenêtres de lancement – ​​où la Terre et la Lune sont dans la bonne position pour la mission – le 16 novembre à 1 h 04 HE et le 19 novembre à 1 h 45 HE.

Le lancement devait avoir lieu le 29 août, mais a été annulé après quelques problèmes, notamment une fuite d’hydrogène. Une deuxième tentative de lancement a eu lieu le 3 septembre, mais une fois de plus, une fuite d’hydrogène a forcé la NASA à l’annuler. Bien que l’agence spatiale espérait une troisième tentative en septembre, l’ouragan Ian les a forcés à ramener la fusée jusqu’au bâtiment d’assemblage des véhicules.

REGARDER | La NASA annule le lancement d’une fusée lunaire pour la deuxième fois

La NASA annule le lancement d’une fusée lunaire pour la deuxième fois Le lancement d’Artemis 1, la mission sans équipage de la NASA autour de la Lune, a de nouveau été annulé ce week-end après que les équipages n’aient pas pu réparer une fuite d’hydrogène liquide.

Mais maintenant, les responsables de la NASA sont convaincus qu’ils sont prêts à partir.

“Si nous n’étions pas confiants, nous ne nous déploierions pas”, a déclaré Jim Free, administrateur associé à la direction de la mission de développement des systèmes d’exploration de l’agence spatiale, lors d’un appel aux médias jeudi.

Découvrez les premières images de @NASA_SLS et @NASA_Orion alors qu’ils entament le voyage d’environ 4 milles vers la rampe de lancement 39B à bord du Crawler Transporter-2 📷-https : //t.co/FYOW3RKU9A pic.twitter.com/epni1Q2B95 —@nasahqphoto

L’objectif de cette mission, Artemis I, est de tester la nouvelle fusée et de tester les capacités de la capsule Orion qui se trouve au sommet de la fusée, qui ramènera un jour les astronautes sur la Lune. Personne ne sera à bord, à part des mannequins placés là pour tester l’équipement, y compris un gilet nouvellement développé conçu pour protéger les astronautes des radiations spatiales.

Artemis II devrait être lancé en 2024. Cette mission verra quatre astronautes – dont un Canadien – orbiter autour de la Lune puis revenir sur Terre.

“C’est une mission difficile. Nous avons rencontré des difficultés pour faire fonctionner tous nos systèmes ensemble et c’est pourquoi nous effectuons un test en vol”, a déclaré Free à propos de la mission Artemis I sans équipage. “Il s’agit de rechercher les choses qui ne peuvent pas être modélisées. Et nous apprenons en prenant plus de risques sur cette mission avant d’y mettre un équipage.”

La NASA avait espéré lancer à la lumière du jour plutôt qu’aux petites heures du matin afin de mieux voir comment la fusée fonctionnait, mais a insisté sur le fait que cela ne ferait finalement aucune différence dans le test.

“Les références visuelles sont évidemment ce que vous perdez, en termes de lancement de nuit, mais nous avons évidemment [infrared cameras]”, a déclaré Cliff Lanham, directeur principal des opérations des véhicules du programme des systèmes d’exploration au sol de la NASA. “Mais nous avons un grand nombre de caméras dont nous continuerons à prendre des photos.”

En attendant, la NASA dit qu’elle garde un œil sur une tempête qui se développe dans l’océan Atlantique.