La méfiance des électeurs taxe la première ligne de l’intégrité électorale aux États-Unis

SALEM, Oregon (AP) – Alors que les plaintes concernant les élections, dont beaucoup sont infondées, s’accumulent dans tout le pays, les enquêteurs chargés de les traiter se retrouvent en première ligne pour défendre l’intégrité du système américain de choix des élections locales, étatiques et nationales. dirigeants.

Dans les États bleus comme l’Oregon et les États rouges comme l’Idaho, les responsables électoraux affirment qu’il est essentiel d’enquêter sur les plaintes pour maintenir la confiance des électeurs. Beaucoup font face à une forte augmentation des plaintes à l’approche des élections de mi-mandat de 2022 après des allégations infondées de fraude électorale endémique en 2020.

Dans l’Oregon, la ligne de front croise le bureau d’Alma Whalen, une femme de 28 ans qui supervise les enquêtes sur la loi électorale, les divulgations du financement des campagnes et la conformité de la division électorale de l’État.

Au moins 204 accusations ont été déposées cette année, selon un registre des plaintes obtenu grâce à une demande de documents publics. Les plaintes incluent des accusations de violations du financement de la campagne, des employés publics faisant campagne au travail et quelqu’un criant à propos de panneaux sur les pelouses.

De nombreuses accusations portent sur de prétendus crimes. Les détails sur ceux-ci sont exemptés de divulgation en vertu de la loi de l’Oregon et n’ont pas été inclus dans le document.

Russ Buttram, qui a passé 20 ans dans les Marines et les cinq suivants en tant que directeur exécutif des opérations d’un district scolaire, et Amanda Kessel, experte en financement de campagne, aident Whalen à trier des centaines de plaintes. Leurs cabines sont à côté de Whalen dans le bureau de la division des élections à Salem, la capitale de l’Oregon.

Buttram a commencé le travail cette année parce que “cela semblait être un endroit où je pouvais faire une différence, où le travail était important.”

Écrit sur un tableau blanc dans la cabine de Whalen, à côté de ses listes de tâches, se trouve le numéro de téléphone d’un agent du FBI à appeler en cas de problème.

“Non seulement nous voyons plus de demandes d’enquête et plus de cas sur lesquels nous devons travailler, mais nous subissons beaucoup de pression de la part des gens pour prendre une certaine décision qui les favorise”, a déclaré Whalen, ajoutant que certains les gens essaient de faire irruption dans le bureau pour faire des demandes.

Sur sa bibliothèque se trouve un slogan inspirant qui ornait autrefois un journal de l’Oregon : “Aucune faveur ne nous influence, aucune peur ne nous étonnera.”

Les enquêteurs comme Whalen sont de plus en plus demandés et plus importants, à mesure que les élections et les campagnes politiques deviennent plus controversées et source de division. Pour la première fois en Oregon, le poste de Whalen a reçu un financement complet de la législature en 2021. Lors de la session législative de 2023, les législateurs seront invités à financer deux autres postes, a déclaré Ben Morris, porte-parole de la secrétaire d’État Shemia Fagan.

“Il est essentiel d’avoir du personnel dédié aux enquêtes”, a déclaré Morris.

La confiance dans les élections américaines a été ébranlée par l’ancien président Donald Trump et ses alliés qui ont affirmé une fraude généralisée en 2020, mais il n’y a aucune preuve pour étayer ces allégations. De nombreuses décisions judiciaires ont rejeté les allégations infondées de Trump.

Dans l’Idaho, un bastion républicain, le greffier du comté d’Ada, Phil McGrane, est en charge des élections dans le comté le plus peuplé de l’État. Ni lui, ni le bureau du secrétaire d’État de l’Idaho, n’ont d’employé dédié exclusivement à l’enquête sur les plaintes électorales, a déclaré McGrane.

Mais le secrétaire d’État travaille avec le bureau du procureur général sur eux, a déclaré McGrane. McGrane est probablement le prochain secrétaire d’État de l’Idaho, après avoir remporté l’investiture républicaine. McGrane a déclaré qu’il pensait que les élections de 2020 s’étaient déroulées correctement et que Joe Biden avait remporté la présidence.

Dans le comté d’Ada, qui englobe la plus grande ville de l’État, Boise, le personnel électoral de McGrane enquête sur les plaintes, qui concernent souvent le financement de la campagne.

“Il est important que nous menions ces enquêtes”, a déclaré McGrane lors d’un entretien téléphonique. « Et je pense que maintenant, plus que jamais, toute la question de la confiance des électeurs a été secouée. Il est vraiment important, en tant que responsables électoraux, que nous poursuivions ces cas afin que nous puissions montrer que nous donnons suite.

Une autre plainte assez courante dans l’Idaho est que les criminels votent avant de terminer leur peine, a déclaré McGrane. Il a ajouté, cependant, que la fraude électorale est rare.

“J’ai vu deux récits concurrents pendant ma campagne l’année dernière : il y a une fraude endémique et une tricherie endémique ou l’alternative, qu’il n’y a ni fraude ni tricherie”, a-t-il déclaré. “Et le problème est que ni l’un ni l’autre n’est vrai.”

“Les cas existent, mais ils ne sont pas énormes en volume”, a-t-il déclaré. « Nos élections fonctionnent correctement. Le système fonctionne. Et une partie de cela consiste à demander aux gens d’enquêter sur ces situations et de tenir les gens responsables lorsque la loi a été enfreinte.

De retour à Salem, Whalen a déclaré que les enquêtes sur la loi électorale étaient d’une importance cruciale.

« Le public s’en soucie. Cela a un impact sur toute personne intéressée à voter ou qui veut voter », a-t-elle déclaré.

Quant aux tentatives d’intimidation, elle a déclaré: «En fin de compte, nous tenons la ligne. Et je pense que c’est quelque chose que font les travailleurs électoraux partout au pays.

Andrew Selsky, l’Associated Press