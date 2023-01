La méduse de THE Masked Singer a été «nommée» comme une star de Little Mix après avoir époustouflé les téléspectateurs avec sa voix incroyable.

Le troisième épisode du concours de chant ITV est sorti sur nos écrans ce soir.

La méduse du chanteur masqué “nommée” star de Little Mix après avoir époustouflé les téléspectateurs avec une voix incroyable[/caption] Getty

Les fans pensent que l’une des filles de Little Mix est le personnage[/caption]

Le premier personnage était Jellyfish – et ils ont donné leur meilleure interprétation de Take Me To Church de Hozier.

Les téléspectateurs de l’émission sont convaincus que le célèbre visage derrière le masque pourrait éventuellement être l’une des filles de Little Mix.

Beaucoup se sont rendus sur Twitter pour partager leur théorie.

L’un d’eux a déclaré: “#TheMaskedSinger Tout ce à quoi je peux penser pour Jellyfish est actuellement l’une des filles Little Mix, peut-être.”

Pendant ce temps, un autre a indiqué exactement qui ils pensaient que cela pourrait être du groupe.

Un autre a ajouté: “#méduse est Jesy de Little Mix…”

Et ils n’étaient pas les seuls à l’avoir deviné.

Le juge Mo Gilligan a proposé Leigh-Anne Pinnock comme l’une de ses suppositions.

Little Mix est devenu célèbre en 2011 lorsqu’il a été le premier groupe à remporter The X Factor.

Le groupe était à l’origine composé de Leigh-Anne Pinnock, Jade Thirlwall, Perrie Edwards et Jesy Nelson.

Ils sont devenus l’un des groupes de filles les plus populaires de tous les temps.

Jesy a choqué les fans lorsqu’elle a annoncé qu’elle quittait le groupe en 2020.

Pendant ce temps, d’autres téléspectateurs pensent que Jellyfish est la chanteuse Paloma Faith.

La pop star d’Upside Down devenue actrice a une voix si distincte que les fans sont convaincus qu’elle s’est déjà donnée.

Après la première performance de Jellyfish sur le morceau Sweet Child O’ Mine de Guns N Roses, les fans ont été époustouflés par la voix du personnage, qui comprenait une longue note à la fin qui a laissé les juges avec admiration.

“La méduse dégage des vibrations de foi paloma #maskedsingeruk”, a écrit un fan.

“J’ai écouté une autre fois cette performance incroyable et maintenant je pense à Paloma Faith ou à Pixie Lott”, a déclaré le second.

Les fans envisagent également la star de Glee, Amber Riley, pour le personnage.

Certains pensent que c’est Jesy Nelson[/caption] Getty

Jesy a quitté le groupe en 2020[/caption]