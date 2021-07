La méditation profite aux patients atteints de troubles cognitifs légers et de la maladie d’Alzheimer précoce : étude

La méditation est devenue une pratique efficace qui améliore l’attention, la sensibilisation et la santé psychologique, disent les chercheurs. Des chercheurs du Shri Chitra Tirunal Institute of Medical Sciences and Technology, Thiruvananthapuram, ont montré que la méditation de pleine conscience supervisée profite aux patients atteints de troubles cognitifs légers et de la maladie d’Alzheimer précoce en termes de mémoire, de langage d’orientation et de perception visuo-spatiale. Il a un potentiel en tant qu’approche thérapeutique pour la gestion du déclin cognitif, associé à des troubles neurologiques, disent-ils. La déficience cognitive légère et la forme précoce de la maladie d’Alzheimer sont une condition dans laquelle la mémoire se détériore, mais une personne reste fonctionnellement indépendante. Parmi plusieurs options de traitement, la méditation est une approche non invasive et rentable pour apporter un soulagement à ces patients.

L’équipe du professeur supplémentaire SCTIMST, Ramshekhar N. Menon, Dr C. Kesavadas, Dr Bejoy Thomas et Dr Aley Alexander (tous SCTIMST) et Dr S. Krishnan (Government Medical College, Thiruvanthapuram) a mené une étude en deux phases avec des objectifs distincts pour chaque phase.

La première phase a été conçue pour explorer les corrélations neuronales de la pleine conscience et étudier les régions d’amélioration de l’activation cérébrale chez les praticiens chevronnés de la pleine conscience et les non-praticiens en bonne santé grâce à Imaging Biomarkers, qui est le premier travail d’imagerie multimodale de ce type dans la démence en Inde.

La deuxième phase était prévue pour vérifier les changements dans les performances cognitives des patients atteints de MCI avant et après l’entraînement à la pleine conscience.

L’équipe a effectué un recyclage cognitif hebdomadaire pendant une heure et a fourni un retour d’information sur la performance des tâches de recyclage à la fin de chaque session.

Les patients ont reçu des tâches à domicile pour pratiquer pendant le reste des jours.

Les chercheurs ont également développé un programme de 10 semaines basé sur la méditation de pleine conscience pour les patients, appelé formation « Mindfulness Unified Cognitive Behavior Therapy (MUCBT) ».

Les résultats de l’IRMf initiale à l’état de repos ont indiqué que, par rapport aux sujets sains du même âge qui ne pratiquaient aucune forme de méditation dans leur mode de vie habituel, les praticiens de la pleine conscience établissent une connectivité accrue, basée sur l’activité cérébrale à l’état de repos dans le cortex préfrontal médial et l’insula antérieure droite. , régions du cerveau concernées par les émotions, la réponse au stress, l’attention ainsi que la réponse d’un individu aux stimuli et au comportement environnementaux.

Les résultats de la deuxième phase suggèrent que la pleine conscience peut activer des corrélats neuronaux couplés à la cognition, en particulier l’attention, le comportement, la réponse au stress et la réaction ou l’adaptation à l’environnement, entre autres fonctions, et cela suggère qu’une pratique cohérente de la pleine conscience peut également être une médiation interne. comme une conscience externe et peut favoriser la santé psychologique et cognitive.

En outre, un programme d’intervention rigoureux basé sur la pleine conscience a le potentiel d’améliorer ou de stabiliser le fonctionnement cognitif ainsi que la qualité de vie des patients souffrant de MCI et de la maladie d’Alzheimer précoce, ont déclaré les chercheurs.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici