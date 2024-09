La méditation de pleine conscience soulage réellement la douleur, selon des scanners cérébraux

Inspirez, expirez : de nouvelles analyses cérébrales ont révélé que la méditation de pleine conscience soulage réellement la douleur, et non pas parce qu’elle agit comme un placebo.

La méditation de pleine conscience fait référence à la pratique ancienne consistant à attirer l’attention sur le moment présent sans porter de jugement — en se libérant des pensées de paraître ridicule ou de faire quelque chose de mal, par exemple. De nouvelles recherches montrent que cette pratique active des lignes de communication spécifiques, ou des voies entre cerveau cellules, qui peuvent réduire la perception de la douleur.

Ces voies diffèrent de celles stimulées par le effet placebo et leur activation entraîne des effets analgésiques plus puissants que les traitements factices.

Ces résultats récents, publiés le 29 août dans la revue Psychiatrie biologique ont été tirées de personnes en bonne santé qui ont été exposées à un bref stimulus douloureux et qui ont ensuite utilisé différentes méthodes pour soulager cette douleur. Si les mêmes résultats apparaissent chez les patients atteints de douleur chronique la méditation de pleine conscience pourrait être une option thérapeutique active et prometteuse, affirment les auteurs de l’étude.

En rapport: La méditation aurait pu faire vieillir le cerveau d’un moine bouddhiste de 8 ans

« Des millions de personnes souffrent de douleurs chroniques chaque jour, et ces personnes peuvent peut-être faire davantage pour réduire leur douleur et améliorer leur qualité de vie que ce que nous pensions auparavant », Fadel Zeidan co-auteur de l’étude et professeur d’anesthésiologie à l’Université de Californie à San Diego, a déclaré dans un déclaration .

La méditation de pleine conscience est utilisée depuis des millénaires dans diverses cultures pour à des fins de soulagement de la douleur . Cependant, les scientifiques se demandent si certains de ses prétendus effets analgésiques proviennent en réalité l’effet placebo Ce phénomène amène les gens à penser que leurs symptômes se sont améliorés même s’ils ont reçu un traitement inactif qui ne traite pas directement leur maladie.

Recevez les découvertes les plus fascinantes du monde directement dans votre boîte de réception.

Dans la nouvelle étude, Zeidan et ses collègues ont conçu une série d’expériences pour en savoir plus sur la façon dont la méditation de pleine conscience affecte la perception de la douleur.

Ils ont recruté 115 volontaires en bonne santé et leur ont demandé de se soumettre à l’une des quatre interventions suivantes. Un groupe a entrepris une méditation de pleine conscience guidée, dirigée par des instructeurs expérimentés. Un autre groupe a participé à une méditation de pleine conscience « factice » qui impliquait uniquement une respiration profonde et aucun signal pour se concentrer sur leur respiration de manière non critique. Un troisième groupe a appliqué une crème placebo – à savoir de la vaseline – sur leurs jambes et on leur a dit qu’elle avait des effets analgésiques, tandis que le groupe restant a simplement écouté un livre audio.

L’équipe a organisé des séances de formation initiales pour familiariser les participants avec le dispositif expérimental et leur enseigner les approches de méditation. Ils ont ensuite collecté des données à l’aide de l’imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (IRMf), qui suit le flux sanguin dans le cerveau pour déterminer les zones les plus actives à un moment donné.

La méditation de pleine conscience influence trois signatures de l’activité cérébrale liées à la douleur : le NAPS (à gauche), le SIIPS-1 (au centre) et le NPS (à droite). Selon la nouvelle étude, un placebo n’affecte que le SIIPS-1. (Crédit image : Copyright ©️ le Conseil des régents de l’Université de Californie)

Avec l’autorisation des participants, les chercheurs ont appliqué une sonde très chaude d’environ 49 degrés Celsius (120 degrés Fahrenheit) sur l’arrière de leurs jambes pendant qu’ils étaient dans le scanner. Ils ont scanné le cerveau des participants avant et après les interventions, en suivant les changements d’activité.

À chaque fois que la sonde était appliquée, les participants évaluaient également la douleur ressentie sur une échelle de 0 (qui signifie « aucune douleur ») à 10 (la « pire douleur imaginable »). Dans l’ensemble, les chercheurs ont constaté que le groupe qui pratiquait la méditation de pleine conscience rapportait des réductions significativement plus importantes de l’intensité de la douleur que ceux qui suivaient les autres interventions.

Les scanners cérébraux ont révélé une autre découverte, peut-être plus surprenante : la méditation de pleine conscience a produit des réductions significativement plus importantes de l’activité cérébrale associée à la perception de la douleur et aux expériences émotionnelles de la douleur que les autres interventions. Ces schémas d’activité cérébrale, respectivement connus sous le nom de Signature de la douleur neurologique (NPS) et le signature de douleur affective négative (NAPS) — avait été établi dans des études antérieures sur la perception de la douleur.

En d’autres termes, les scanners cérébraux ont confirmé ce que les rapports de douleur des participants avaient laissé entendre : que la méditation de pleine conscience traite activement la douleur.

En revanche, la vaseline n’a modifié que l’activité de la voie SIIPS-1 (Stimulus Intensity Independent Pain Signature-1). précédent recherche cette voie est impliquée dans la définition de nos attentes en matière de soulagement de la douleur suite à un traitement donné. Cela peut ensuite façonner la façon dont nous percevons la douleur.

Cette découverte suggère que la méditation de pleine conscience sollicite des parties du cerveau différentes de l’effet placebo et qu’elle réduit directement l’activité cérébrale qui augmente normalement les sensations de douleur.

« Ces deux réponses cérébrales sont complètement distinctes, ce qui soutient l’utilisation de la méditation de pleine conscience comme une intervention directe contre la douleur chronique plutôt que comme un moyen d’activer l’effet placebo », a déclaré Zeidan.

Cela dit, la douleur à court terme testée dans l’étude n’est pas directement comparable à la douleur chronique, donc des travaux supplémentaires devront être effectués pour confirmer l’utilité de la méditation dans ce contexte.