La médecine métaverse et le médecin, les avatars des patients à venir

12 août 2022 – Dans ce que certains appellent la prochaine itération d’Internet, le métaverse est un monde numérique inconnu où vous pourriez être un avatar naviguant dans des lieux générés par ordinateur et interagissant avec les autres en temps réel. Dans cet espace, les contraintes de notre monde physique, de briques et de mortier et nos habitudes de déplacement s’estompent. Et de nouvelles opportunités et défis émergent.

À l’Université du Connecticut Health à Farmington, les médecins en formation ont eu un premier aperçu de ce que pourrait être la vie dans un endroit futuriste comme celui-ci lorsque les résidents ont reçu pour la première fois des casques de réalité virtuelle.

À un moment historique, les chirurgies orthopédiques ont été largement suspendues en raison de la pandémie de COVID-19, explique Olga Solovyova, MD, professeure adjointe de chirurgie orthopédique à UConn Health.

Désormais, les résidents mettent des lunettes et voient leurs avatars (représentations numériques d’eux-mêmes) dans une salle d’opération virtuelle avec une table, des instruments et un patient virtuel. Ils manipulent les instruments avec des contrôleurs et ressentent la résistance lorsqu’ils scient ou forent un os et ils sentent la chute de pression lorsqu’ils coupent complètement.