La médecine égyptienne antique aurait pu inclure la chirurgie du cancer, révèle une analyse du crâne

Inscrivez-vous à la newsletter scientifique Wonder Theory de CNN. Explorez l’univers avec des informations sur des découvertes fascinantes, des avancées scientifiques et bien plus encore..





CNN

—



Le cancer est souvent considéré comme une maladie des temps modernes. Cependant, des textes médicaux de l’Égypte ancienne indiquent que les guérisseurs de l’époque étaient conscients de cette maladie. Aujourd’hui, de nouvelles preuves provenant d’un crâne vieux de plus de 4 000 ans révèlent que des médecins égyptiens antiques auraient pu tenter de traiter certains cancers par chirurgie.

Le crâne appartenait à un homme âgé d’environ 30 à 35 ans au moment de son décès et se trouve dans la collection du laboratoire Duckworth de l’Université de Cambridge au Royaume-Uni. Depuis le milieu du XIXe siècle, les scientifiques étudient la surface cicatrisée du crâne, y compris de multiples lésions considérées comme représentant des lésions osseuses causées par des tumeurs malignes. Les archéologues considèrent le crâne, étiqueté 236 dans la collection, comme l’un des plus anciens exemples de malignité du monde antique, remontant entre 2686 et 2345 avant JC.

Mais lorsque les chercheurs ont récemment examiné de plus près les cicatrices tumorales avec un microscope numérique et une tomodensitométrie (TDM), ils ont détecté des signes de coupures autour des tumeurs, suggérant que des instruments métalliques tranchants avaient été utilisés pour éliminer les excroissances. Les scientifiques ont rapporté les résultats mercredi dans le journal Frontières de la médecine.

« C’était la toute première fois que l’humanité était confrontée chirurgicalement à ce que nous appelons aujourd’hui le cancer », a déclaré l’auteur principal de l’étude. Dr Edgard Camarosprofesseur au département d’histoire de l’Université de Saint-Jacques-de-Compostelle à La Corogne, en Espagne.

Cependant, on ne sait pas si les guérisseurs ont essayé d’enlever les tumeurs alors que le patient était encore en vie, ou si les tumeurs ont été retirées après la mort, pour analyse, a déclaré Camarós à CNN.

« Si ces coupures ont été faites avec cette personne vivante, nous parlons d’une sorte de traitement directement lié au cancer », a-t-il déclaré. Mais si les marques de coupure ont été faites à titre posthume, « cela signifie qu’il s’agit d’une exploration médicale d’autopsie en relation avec ce cancer ».

Quoi qu’il en soit, « c’est incroyable de penser qu’ils ont réalisé une intervention chirurgicale », a ajouté Camarós. « Mais nous ne pouvons pas réellement faire la distinction entre un traitement et une autopsie. »

« Connaissance et maîtrise » médicales



La médecine de l’Égypte ancienne, largement documentée dans des textes médicaux tels que le papyrus Ebers et le papyrus Kahun, était incontestablement sophistiquée, et les nouvelles découvertes offrent une preuve directe et importante de ces connaissances, a déclaré Dr Ibrahim Badrprofesseur agrégé au département de restauration et de conservation des antiquités de l’Université Misr des sciences et technologies de Gizeh, en Égypte.

« Nous pouvons voir que la médecine égyptienne ancienne n’était pas uniquement basée sur des plantes médicinales comme la médecine d’autres civilisations anciennes », a déclaré Badr, qui n’a pas participé à la nouvelle recherche. « Cela s’appuyait directement sur les pratiques chirurgicales. »

Mais pendant que ça témoignage de l’Antiquité a été bien étudié au cours des 19e et 20e siècles, les technologies du 21e siècle, telles que celles utilisées dans la nouvelle étude, révèlent des détails jusqu’alors inconnus sur les arts médicaux de l’Égypte ancienne, a ajouté Badr.

« La recherche fournit une direction nouvelle et solide pour réévaluer l’histoire de la médecine et de la pathologie chez les anciens Egyptiens », a-t-il déclaré. Les méthodes des auteurs de l’étude « font passer leurs résultats du domaine de l’incertitude et des possibilités archéologiques au domaine de la certitude scientifique et médicale ».

Les scientifiques ont également découvert des lésions cancéreuses dans un deuxième crâne de la collection Duckworth. Étiquetée E270 et datant de 664 avant JC à 343 avant JC, elle appartenait à une femme adulte âgée d’au moins 50 ans. L’équipe a identifié trois lésions sur l’échantillon où des tumeurs malignes avaient endommagé l’os.

Contrairement au crâne 236, E270 ne présentait aucun signe chirurgical lié à la maladie. Mais le crâne de la femme présentait des fractures guéries depuis longtemps, démontrant le succès d’une intervention médicale antérieure pour des blessures à la tête.

« Cette personne a survécu de nombreuses années après ce traumatisme », a déclaré Camarós.

L’analyse des deux crânes « est une recherche remarquable qui fournit des preuves scientifiques nouvelles et claires sur le domaine de la pathologie et le développement de la médecine chez les anciens Égyptiens », a déclaré Badr.

Badr, qui collabore avec des scientifiques d’Europe et des États-Unis pour étudier l’athérosclérose (accumulation de plaques dans les parois artérielles) chez les momies égyptiennes antiques, a expliqué que ses travaux suivent la même direction scientifique que l’étude du crâne. En procédant à des examens détaillés des momies à l’aide de technologies du 21e siècle telles que la tomodensitométrie et le séquençage de l’ADN, Badr et ses collègues espèrent éclairer davantage l’étendue des connaissances médicales dans l’Antiquité égyptienne.

« Il est urgent de réévaluer l’histoire de la médecine égyptienne en utilisant ces méthodologies scientifiques », a déclaré Badr. « En utilisant ces techniques modernes, nous serons en mesure d’étudier et d’acquérir une compréhension plus complète et plus précise de la médecine dans l’Égypte ancienne. »

Les nouvelles découvertes aident également à compléter une partie de la « biographie obscure » du cancer en ajoutant un chapitre écrit il y a des milliers d’années, a ajouté Camarós.

« Plus nous examinons notre passé, plus nous savons que le cancer était beaucoup plus répandu et bien plus présent que nous le pensions », a-t-il déclaré.

La perception du cancer dans les anciens Égyptiens était centrée sur les tumeurs visibles produites par la maladie. La première observation enregistrée d’un cancer se trouve dans un ancien texte médical égyptien connu sous le nom de Papyrus chirurgical Edwin Smith, qui remonte à environ 3000 avant JC à 2500 avant JC. Ce texte contient 48 études de cas couvrant diverses affections, dont une description du cancer du sein.

Si les guérisseurs de l’Égypte ancienne étaient peut-être conscients de l’existence du cancer, le traiter était une autre histoire. La plupart des cas médicaux figurant dans le papyrus d’Edwin Smith mentionnaient des médicaments ou des stratégies de guérison. Mais il n’y en avait pas pour les tumeurs de la patiente atteinte d’un cancer du sein, a déclaré Camarós.

« Cela dit spécifiquement qu’il n’y a pas de traitement », a-t-il déclaré. « Ils ont réalisé qu’il s’agissait d’une frontière en ce qui concerne leurs connaissances médicales. »

Cependant, les incisions autour des tumeurs du crâne suggèrent que les guérisseurs de l’Égypte ancienne essayaient de changer cela, en retirant chirurgicalement les tumeurs soit pour guérir le patient, soit pour examiner les tumeurs de plus près.

« Nous avons ces deux possibilités : d’une manière où ils ont essayé de le traiter, ou d’une manière où ils ont essayé de le comprendre médicalement, en termes de traitement probable à l’avenir », a déclaré Camarós. « Je pense que c’est une étape importante dans l’histoire de la médecine. »

Mindy Weisberger est une écrivaine scientifique et productrice de médias dont les travaux ont été publiés dans les magazines Live Science, Scientific American et How It Works.