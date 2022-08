La médaillée d’or olympique Zafar Iqbal déclare ouverte la Ligue indienne de hockey féminin Khelo (U-16)

Mardi, la légende indienne du hockey Zafar Iqbal a déclaré la 1ère Ligue indienne de hockey féminin Khelo (U-16) ouverte au stade national Major Dhyanchand.

La phase 1 du tournoi, prévue jusqu’au 23 août, a débuté plus tôt dans la matinée.

Étaient également présents lors de la cérémonie d’ouverture Ekta Vishnoi, directeur principal, Khelo India, Vineet Kumar, ancien joueur indien de hockey masculin, Asunta Lakra, ancienne joueuse indienne de hockey féminin, Piyush Kumar Dubey, ancien entraîneur de l’équipe indienne de hockey masculin, parmi les autres.

“C’est formidable de voir le genre d’enthousiasme que notre honorable Premier ministre a pour le sport et aujourd’hui, nous avons tant de plateformes comme le programme Khelo India, qui a rendu ce tournoi U-16 possible”, a déclaré Iqbal, médaillé d’or, 1980 Jeux olympiques de Moscou.

« Les Jeux du Commonwealth nous ont récemment montré que que ce soit au hockey ou en athlétisme, nos filles sont capables de vaincre n’importe quelle équipe dans le monde. Vous avez les compétences et l’endurance et vous êtes l’avenir », a ajouté Iqbal, s’adressant à près de 300 joueurs parmi les 16 équipes participantes.

« La Ligue de hockey féminin U-16 est une bonne occasion de briller et c’est aussi une excellente plateforme pour apprendre. Et comme notre Hon’ble PM l’a dit à nos athlètes avant le CWG, faites de votre mieux et ne vous souciez pas de gagner ou de perdre.

S’exprimant lors de l’inauguration de la première ligue de hockey féminin Khelo India (U-21) l’année dernière, le ministre des Sports Anurag Thakur avait mentionné que les athlètes juniors s’entraînent au camp tout au long de l’année, mais qu’elles ont une exposition limitée à la compétition, ce qui est très crucial pour bien performer. sur les plateformes internationales et c’était l’idée derrière le lancement des ligues féminines en Inde.

Un total de 56 matchs seront joués dans la phase 1. La Sports Authority of India a alloué un total de Rs 53,72 lakh pour 3 phases de la compétition, qui comprend un prix en argent de Rs 15,5 lakh.

