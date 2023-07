La médaillée d’or olympique Sam Quek raconte à la FFT qu’on lui a proposé un essai avec Liverpool

La médaillée d’or olympique de l’équipe GB, Sam Quek, a révélé qu’elle s’était vu offrir l’opportunité de faire un essai avec l’équipe féminine de Liverpool sous la direction de leur ancien entraîneur-chef Vicky Jepson.

Quek faisait partie de l’équipe de hockey à succès qui a battu les Pays-Bas lors du match pour la médaille d’or aux Jeux olympiques de 2016 à Rio de Janeiro, mais avait également été un footballeur passionné, représentant Tranmere Rovers au niveau des jeunes.

Dans une précédente interview avec Le gardienQuek a admis à l’âge de 16 ans qu’elle devait choisir entre le football et le hockey, mais dit maintenant qu’elle avait la chance de revenir dans le jeu si elle avait choisi d’accepter l’offre de Jepson.

« Vicky Jepson était la manager à l’époque et je bavardais généralement en ligne et j’ai publié un tweet disant que j’aurais choisi le football si j’étais plus jeune », révèle-t-elle à QuatreQuatreDeux.

« Elle m’a invité à venir pour un procès, mais honnêtement, je n’avais tout simplement pas le temps – j’étais occupé à l’arrière de Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici et d’autres emplois en tant que présentateur.

« J’aurais gagné du temps si j’étais juste un peu plus jeune. Mais en disant cela, aussi arrogant que cela puisse paraître, je pense que je pourrais encore faire un travail ! »

Quek a pris sa retraite du hockey et a lancé une carrière réussie après le jeu dans les médias, apparaissant dans des émissions telles que Celebrity Masterchef, où elle a atteint la finale, et a été capitaine d’équipe dans un programme de longue durée. Question de sport depuis 2021.

