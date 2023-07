La médaillée d’or olympique du 800 m Caster Semenya remporte l’appel du tribunal des droits de l’homme concernant les règles de testostérone en athlétisme | Nouvelles du monde

La double championne olympique Caster Semenya a remporté un appel devant la Cour des droits de l’homme concernant les règles régissant la testostérone dans les compétitions d’athlétisme.

La Cour européenne des droits de l’homme a jugé que le médaillé d’or du 800 m avait été victime de discrimination.

La décision pourrait forcer la plus haute cour du sport à réexaminer les réglementations qui obligent Semenya et d’autres athlètes féminines à réduire artificiellement les niveaux naturellement élevés de testostérone afin de participer à des compétitions de haut niveau telles que les Jeux olympiques et les championnats du monde.

Le tribunal a également jugé que la coureuse n’avait pas droit à un « recours effectif » lorsque le Tribunal arbitral du sport et la Cour suprême suisse ont rejeté ses deux appels précédents contre les règles.

Il n’était pas immédiatement clair si la décision forcerait un retour immédiat des règles et si le joueur de 32 ans serait autorisé à participer aux Jeux olympiques de l’année prochaine à Paris.

Elle a été championne olympique du 800 m en 2012 et 2016, mais elle est interdite de courir dans cette épreuve depuis 2019 par les règles de la testostérone et n’a pas défendu son titre aux Jeux olympiques de Tokyo.