La médaillée d’or Mirabai Chanu parle de ses préparatifs pour le CWG 2022

L’haltérophile Ace India Mirabai Chanu a marqué l’histoire en remportant la médaille d’or aux Jeux du Commonwealth de 2022 en cours dans la catégorie des 49 kg. Chanu a répondu aux attentes des gens et est sorti victorieux de manière emphatique. Elle a remporté la médaille d’or avec un total de 201 kg à l’arraché et à l’épaulé-jeté pour créer le record des Jeux du Commonwealth.

C’était sa troisième médaille consécutive aux Jeux du Commonwealth alors que la séquence a commencé avec Glasgow 2014 où elle a remporté l’argent, puis l’a suivie avec une médaille d’or à Gold Coast 2018. Cependant, Birmingham 2022 a été sa performance la plus dominante dans les CWG jusqu’à présent. a battu son propre record personnel avec un effort combiné de 201 kg.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS

En réponse à une requête de News18 lors d’une interaction médiatique sélective organisée par la Sports Authority of India (SAI) et l’Indian Olympic Association (IOA), Chanu a déclaré que les préparatifs pour les Jeux olympiques de Tokyo et Birmingham CWG étaient un peu différents alors qu’elle s’entraînait sur son arraché. technique pour les Jeux en cours qui a joué en sa faveur.

« Les préparatifs étaient un peu différents. J’ai travaillé dur pendant 5 ans pour me préparer pour les Jeux olympiques de Tokyo, car ce processus a commencé juste après les Jeux olympiques de Rio. J’ai travaillé sur mes lacunes de Rio pour m’améliorer pour les JO de Tokyo. Il y a une différence entre les Jeux Olympiques et les Jeux du Commonwealth. Tout le monde sait que CWG est un peu facile pour moi, mais je me suis aussi entraîné dur pour ça. Le processus consistait à améliorer mon jeu pour l’avenir et pour cela, c’était un combat intérieur », a déclaré Chanu.

“Le processus d’entraînement était un peu différent car après mon retour de Tokyo, j’ai travaillé sur ma technique d’arraché que j’ai appliquée ce soir. C’était un combat intérieur pour s’améliorer pour l’avenir », a-t-elle ajouté.

A LIRE AUSSI | Heureux d’avoir pu remporter la première médaille d’or de l’Inde au CWG 2022 : Mirabai Chanu

Dans l’épreuve des 49 kg, Chanu a soulevé 84 kg lors de sa première tentative dans le tour arraché pour prendre une énorme avance sur son adversaire. Cependant, elle ne s’est pas arrêtée là et est allée chercher 88 kg à la deuxième tentative et l’a cloué. Dans la ronde épaulée-jetée, elle a soulevé 109 kg pour sceller la médaille d’or et a relevé le défi lors de sa deuxième tentative en soulevant 113 kg.

Le prochain défi pour Chanu est de reproduire le même succès lors des prochains championnats du monde.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici