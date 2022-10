La médaillée d’or du CWG Lawn Bowls, Nayanmoni Saikia, joue le premier jour

Le médaillé d’or des Jeux du Commonwealth, Nayanmoni Saikia (Assam), était une image de confiance lors de la journée d’ouverture de la compétition très médiatisée de boulingrin des 36e Jeux nationaux, remportant confortablement deux matchs en simple et un match en équipe au Kensville Golf and Country Club mercredi. .

Nayanmoni Saikia a commencé la journée avec une victoire catégorique 23-0 sur Vaishali Makvana du Gujarat dans un match du groupe A et l’a terminée avec une victoire 21-10 sur Beena Shah du Bengale occidental. Entre-temps, elle a rejoint ses coéquipières d’Assam pour publier un verdict de 33-3 contre Manipur dans la compétition Fours.

Membre de l’équipe Indian Fours qui est entrée dans l’histoire à Birmingham le mois dernier, Nayanmoni Saikia est ravie que son sport attire beaucoup l’attention. « La médaille d’or a donné un élan au boulingrin. Mais nous devons nous assurer que notre victoire n’était pas un coup de chance. Nous devons continuer à performer pour maintenir sa popularité », a déclaré Nayanmoni, surintendant adjoint de la police de l’Assam, après une journée très réussie.

« Les Jeux nationaux s’agrandissent et s’améliorent. Naturellement, il y aura de la pression sur chaque athlète. Mais c’est aux joueurs seniors de laisser une marque et de montrer la voie », a déclaré le joueur de 34 ans originaire de Golaghat, qui accepte toujours l’adulation et l’attention après l’exploit de l’équipe indienne à Birmingham.

Pendant ce temps, à Bhavnagar, l’équipe masculine de netball du Gujarat a réchauffé le cœur des fans en se qualifiant pour les demi-finales avec une splendide victoire 57-33 sur le Punjab lors de leur dernier match du groupe A. Ayant besoin d’une victoire pour éviter une triple égalité avec le Pendjab et le Madhya Pradesh, le Gujarat s’en est tenu à sa tâche et s’est maintenu bien en tête dans le match.

Le Gujarat rencontrera les vainqueurs du groupe B tandis que les meilleurs du groupe A Haryana joueront l’autre demi-finale. Telangana et Delhi ont pris les deux places du groupe B lors des quatre dernières étapes. Telangana et Delhi ont tous deux terminé avec deux victoires et un match nul lors de leurs trois matches chacun.

De retour au stade de football EKA TransStadia à Ahmedabad, Delhi et le Bengale occidental sont devenus les premières équipes masculines à remporter des places en demi-finale de rugby à 7, battant le Pendjab et l’Odisha dans leurs matchs du groupe B. Delhi a enregistré une victoire 26-0 contre le Pendjab et a battu Odisha 14-10 tandis que le Bengale a remporté une victoire 24-7 sur Odisha et l’a soutenu avec une victoire 22-12 sur le Pendjab.

Dans d’autres matches, Haryana a battu le Gujarat 28-0 et les Services ont tenu le Maharashtra 14-14 dans le groupe A masculin. Bihar a eu la vie facile contre les hôtes 44-0 tandis que le Maharashtra a battu Delhi 19-10 dans une bataille difficile dans le groupe A féminin. Bengale occidental et Odisha a commencé le groupe B avec des victoires sur Chandigarh 29-5 et Kerala 64-0 dans le groupe B féminin.

Le premier des matchs de tir débute jeudi au Rifle Club avec le 25m Rapid Fire Pistol Stage 1. Cela devrait offrir un concours captivant parmi les athlètes, en particulier avec Anish Bhanwala (Haryana), Vijayveer Sidhu (Punjab), 2012 Le médaillé d’argent des Jeux Olympiques Vijay Kumar (Himachal Pradesh) et Gurpreet Singh (Services) dans la mêlée.

Résultats :< /strong>

Bols :

Simple Dames :

Groupe A : Nayanmoni Saika (Assam) a battu Vaishali Makvana (Gujarat ) 23-0 ; Beena Shah (Bengale occidental) a battu Ch. Surbala Devi (Manipur) 21-9 ; Nayanmoni Saikia a battu Beena Shah 21-10 ; Surbala Devi a battu Vaishali Makvana 21-6.

Groupe B : Sarita Tirkey (Jharkhand) a battu Anamika Kumari (Bihar) 21-10 ; Shaista Sharma (Delhi) a battu Saina Naik (Odisha). 17-14 ; Sarita Tirkey a battu Saina Naik 21-3 ; Shaista Sharma a battu Anamika Kumari 21-8.

Rugby

Hommes

Groupe A : l’Haryana a battu le Gujarat 28-0 ; Maharashtra a fait match nul avec Services 14-14; Haryana a battu les services 15-0 ; Le Maharashtra a battu le Gujarat 73-0.

Groupe B : Delhi a battu le Pendjab 26-0 ; Le Bengale occidental a battu Odisha 24-7 ; Delhi a battu Odisha 14-10 ; Le Bengale occidental a battu le Pendjab 22-12.

Femmes

Groupe A : le Bihar a battu le Gujarat 44-0 ; Maharashtra a battu Delhi 19-10.

Groupe B : le Bengale occidental a battu Chandigarh 29-5 ; Odisha a battu le Kerala 64-0.

Netball

Hommes

Groupe A : l’Haryana a battu le Madhya Pradesh 69-47 ; Le Gujarat a battu le Pendjab 57-33.

Groupe B : Telangana a battu le Bihar 101-46 ; Delhi a battu Kerala 56-53.

Femmes

Groupe A : Haryana a battu Telangana 58-42

Groupe B : Delhi a battu Gujarat 61-47. p>

