La médaillée d’or du CWG 2022, Sreeja Akula, honorée d’être félicitée par PM Modi

Sreeja Akula, qui a récemment remporté la médaille d’or dans l’épreuve de tennis de table en double mixte aux Jeux du Commonwealth 2022 à Birmingham, a été félicitée par le Premier ministre Narendra Modi dans sa résidence de New Delhi.

Parlant du grand événement à New Delhi, Sreeja l’a décrit comme un moment qu’elle n’oublierait jamais. “Ce fut un honneur pour moi de rencontrer l’honorable PM Modi et d’entendre ses paroles inspirantes. Être félicité par lui est un moment que je chérirai pour toujours. Je suis reconnaissante pour un accueil aussi chaleureux et cela me donne la motivation pour continuer le travail acharné », a-t-elle déclaré.

A LIRE AUSSI | L’IOA prendra l’appel à l’approche de SC après avoir discuté en détail de la commande de HC

Sreeja faisait partie des 31 athlètes qui ont fait leurs débuts aux Jeux du Commonwealth et qui ont ensuite remporté une médaille pour l’Inde. S’exprimant lors de la cérémonie de félicitations, le Premier ministre a expliqué que les médailles remportées par les athlètes féminines inciteront les filles à choisir le sport comme option de carrière.

« Les filles de l’Inde, nous ont rendus fiers ! Les médailles remportées par toutes les athlètes féminines inspireront les filles de toute l’Inde à rejoindre les sports grand public », a déclaré le Premier ministre Modi.

Sreeja, 24 ans, qui a fait partie du programme de développement des athlètes d’élite de la Dream Sports Foundation (DSF), “One Dream, One Lakshya”, a remporté la médaille d’or convoitée avec son partenaire Sharath Kamal lors de l’événement quadriennal et ils est devenu le premier duo indien à remporter l’or en double mixte dans l’histoire des Jeux du Commonwealth.

Félicitant Sreeja pour sa performance aux Jeux, Bhavit Sheth, COO et co-fondateur de Dream Sports, a déclaré : « Nous sommes ravis de voir l’un de nos propres athlètes apporter la gloire à la nation. Sreeja a toujours été une personne dévouée et déterminée et nous avons reconnu l’immense potentiel qu’elle avait lorsque nous l’avons repérée pour la première fois. Sa trajectoire de carrière et de réussite a été extrêmement encourageante. Nous la félicitons d’avoir été félicitée par le Premier ministre Narendra Modi et nous croyons sincèrement qu’elle mérite toute la reconnaissance. Mais ce n’est que le début de son voyage, et nous sommes convaincus que Sreeja continuera à apporter des lauriers à la nation. Nous continuerons à lui apporter tout le soutien possible pour l’aider dans sa carrière sportive.

L’athlète étoile montante, originaire de Telangana, a reçu un accueil chaleureux à l’aéroport international d’Hyderabad à son retour en Inde. Maintenant, Sreeja souhaite continuer à améliorer son jeu et travailler encore plus dur pour apporter plus de lauriers à la nation.

“Je suis reconnaissant à DSF pour tout le soutien qu’ils m’ont apporté dans mon parcours, ce qui m’a permis de réaliser mon rêve de remporter des médailles pour le pays sur une si grande plate-forme. Avec tout le soutien et les encouragements constants que me fournissent DSF et Lakshya, je me sens béni car je peux simplement me concentrer sur mon sport et mon entraînement sans me soucier de l’équipement d’entraînement, des installations médicales et des problèmes de voyage. Je vais bientôt reprendre l’entraînement pour me préparer aux compétitions à venir, et j’ai hâte de rendre la nation fière une fois de plus », a signé Sreeja.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici