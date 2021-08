La médaillée de bronze Lovlina Borgohain écrit une note de gratitude

Lovlina Borgohain a fait de son mieux mais la n°1 mondiale Busenaz Surmeneli l’a dominée tout au long. La sortie de Lovlina en demi-finale a mis fin à la quête d’or de l’Inde en boxe, mais elle a ajouté une autre médaille de bronze au total des médailles de l’Inde. Lovlina a perdu 0-5 en demi-finale des 69 kg aux Jeux de Tokyo mercredi. La pugiliste indienne a échoué alors que l’athlète turque s’est élancée vers la finale. Lovlina a perdu après que les cinq juges ont statué à l’unanimité en faveur de Surmeneli.

Suite à la défaite, la boxeuse indienne a exprimé sa déception mais cela n’a pas rendu sa nation moins fière d’elle. Lovlina a remercié chacun pour tout l’amour et le soutien, dans un message qu’elle a partagé sur Twitter.

Elle a commencé sa note en réfléchissant à son voyage aux Jeux olympiques de Tokyo comme « merveilleux ». Lovlina a noté : « Enfin, mes années de préparation m’ont valu une médaille olympique. Même si je visais l’or, il y a toujours une prochaine fois et j’espère aux Jeux olympiques de Paris 2024.

Elle a exprimé sa profonde gratitude à ses concitoyens pour leurs prières et leurs vœux et a dédié sa médaille à la nation. Elle a également reconnu le soutien de toutes les organisations sportives, associations gouvernementales et entraîneurs.

« Ce voyage ne sera pas possible sans la reconnaissance de la Fédération indienne de boxe (BFI), du ministère des Sports, de l’Autorité des sports de l’Inde, du TOPS, de l’OGQ, du gouvernement de l’Assam, de mon entraîneur en chef Raffaele Bergamasco monsieur, de l’entraîneur personnel Sandhya Gurung ma’ suis, scientifique du sport Amey Kolekar monsieur, physio Hemanta Kolita monsieur, nutritionniste, tous les entraîneurs, IOS Sports et la fraternité de boxe pour leur soutien constant.

La jeune femme de 23 ans a conclu sa note en écrivant : « Ma famille a joué un rôle central dans mon succès. Ils ont été là avec moi à travers vents et marées, surtout ma mère qui m’a beaucoup motivé malgré sa maladie. Jai Hind.

Le jeune boxeur a écrit dans le tweet: « Je suis reconnaissant à tout le monde pour votre amour et votre soutien. »

Parler à ANI, son père Tiken Borgohain a déclaré : « Je suis content de sa médaille de bronze. Je ne regarde pas ses matchs en direct. Elle sera triste en ce moment car son rêve était de remporter la médaille d’or. »

Lovlina est désormais la troisième boxeuse indienne à remporter le bronze à l’épreuve phare après Vijender Singh en 2008 et MC Mary Kom en 2012. Elle a déclaré à ANI : « Une médaille est une médaille même si elle est olympique ou inter-district. Depuis que j’ai commencé la boxe, j’ai toujours rêvé de participer aux Jeux olympiques et de remporter l’or ici. Je me sens bien actuellement qu’une médaille soit arrivée aux Jeux olympiques, mais mes attentes n’ont pas été satisfaites. »

