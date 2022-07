La médaillée d’argent Bindyarani Devi laisse sa marque à Birmingham

Bindyarani Devi est la dernière star indienne de l’haltérophilie à avoir émergé de Manipur et quelqu’un qui a continué à polir sa réputation avec une performance accrocheuse aux Jeux du Commonwealth en cours à Birmingham. Samedi soir, alors que la majorité de l’Inde somnolait profondément, Bindyarani Devi Sorokhaibam a créé un record du CWG en épaulé-jeté en levant 116 kg, ce qui, ajouté à son effort de 86 kg en arraché, lui a valu la médaille d’argent.

GTC 2022 – COUVERTURE TOTALE | EN PROFONDEUR | CENTRE SUR L’INDE | HORS DU TERRAIN | EN PHOTOS

« Je suis très content de ma performance. Je participe au premier CWG de ma carrière et je suis très heureux d’avoir remporté la médaille d’argent », a déclaré Bindyarani Devi à l’agence de presse ANI après avoir remporté la médaille.

« Je suis très heureux d’obtenir cette médaille d’argent. Aujourd’hui a été la meilleure performance de ma vie. L’or a glissé de ma main. Je ferai mieux la prochaine fois », a-t-elle ajouté.

Le joueur de 23 ans, qui est fan du médaillé d’argent olympique Mirabai Chanu, est pourtant entré sous les feux de la rampe l’année dernière en décembre. Aux Championnats du monde d’haltérophilie à Tachkent (Ouzbékistan), elle a remporté la médaille d’or de l’épaulé-jeté féminin de 55 kg en levant 114 kg.

Aux Championnats d’haltérophilie du Commonwealth 2019, elle s’est présentée au monde avec un effort médaillé d’or en soulevant 198 kg. Elle était la favorite pour défendre son titre lors de l’édition 2021 de la compétition mais étonnamment, elle a dû se contenter d’une médaille d’argent.

Bindyarani, originaire de Manipur, s’appelait autrefois «Mirabai 2.0».

Et ce n’est pas une comparaison farfelue.

Née en 1999, Bindyarani s’est formée à la même académie que son ‘Mirabai di’.

Et elle di a été très important pour son succès et dans le passé a aidé la jeune en lui offrant des chaussures de levage.

“Mira di a été très importante pour mon succès”, a déclaré Bindyarani, cité par Firstpost.

« Elle est toujours là pour m’aider avec ma technique et mon entraînement. Quand j’étais nouveau au camp, elle s’est également assurée que je m’installe facilement. Di savait que je n’avais pas l’argent pour acheter les chaussures de levage, mais elle n’a pas réfléchi à deux fois avant de me les offrir. Elle a toujours été une source d’inspiration et son comportement terre-à-terre a fait de moi son plus grand fan.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici