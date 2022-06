La médaille Nobel d’un journaliste russe se vend 103,5 millions de dollars

Le record précédent pour la vente aux enchères d’une médaille Nobel remonte à 2014, lorsque le prix appartenant à James Watson, qui a participé à la découverte de la structure en double hélice de l’ADN, s’est vendu pour 4,1 millions de dollars (4,76 millions de dollars, y compris la commission qui va au Maison de vente aux enchères).

Heritage Auctions, qui a géré la vente de la médaille de M. Muratov, a vendu cinq anciens prix Nobel, dont celui décerné au co-découvreur de Watson, Francis Crick. Cette médaille s’est vendue 2,27 millions de dollars en 2013.

Josh Benesh, directeur de la stratégie chez Heritage Auctions, qui ne prendra pas de commission sur la vente, s’est dit sidéré par le prix final. Les enchères avaient principalement progressé par tranches de 100 000 $ ou 200 000 $ lorsqu’elles ont soudainement grimpé de 16,6 millions de dollars à 103,5 millions de dollars. Des halètements ont rempli la pièce lorsqu’un employé d’Heritage Auctions qui s’occupait du téléphone a relayé le chiffre.

« Je ne pense pas que l’objet importait », a déclaré M. Benesh à propos de la médaille Nobel en or 23 carats mise aux enchères. « Je pense que l’objet est une métaphore, c’est un symbole pour quelque chose. C’est l’occasion de se lever et de dire : « C’est une cause qui a du sens et c’est un problème qu’un don peut commencer à résoudre. »