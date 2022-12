La médaille d’or de Karker souligne la journée de 4 médailles du Canada à la Coupe du monde de demi-lune de freeski à Copper Mountain

Le Canada a volé la vedette lors de la première Coupe du monde de ski acrobatique en demi-lune à Copper Mountain, au Colorado, samedi, décrochant un double podium chez les femmes et chez les hommes.

Rachael Karker, originaire d’Erin, Ont., a remporté la médaille d’or chez les femmes après avoir obtenu une note de 89,50, terminant devant la médaillée d’argent Amy Fraser, de Calgary (85,25).

Il s’agissait de la deuxième médaille d’or en carrière de Karker sur le circuit de la Coupe du monde. La joueuse de 25 ans a fait ses débuts olympiques en février dernier à Pékin, où elle a décroché le bronze en demi-lune.

“Je suis vraiment content. C’était notre première compétition depuis les Olympiques. Je suis content d’avoir bien commencé la saison”, a déclaré Karker.

“J’ai été anéanti lors d’un run d’entraînement juste avant la finale, et je n’étais même pas sûr de pouvoir concourir. Mais au final, je me sentais bien et tout s’est très bien passé.”

REGARDER | Karker remporte l’or en demi-lune en freeski à Copper Mountain : L’Ontarienne Rachael Karker remporte le titre de coupe du monde de freeski en demi-lune à Copper Mountain Rachael Karker, d’Erin, Ont., remporte l’épreuve féminine de demi-lune de freeski de la Coupe du monde avec une note de 89,50.

L’Estonienne Kelly Sildaru a complété le podium féminin avec le bronze (82.00).

Dillan Glennie, de Courtenay, en Colombie-Britannique, s’est également classé parmi les cinq premiers, terminant cinquième avec une note de 64,75.

REGARDER | Fraser remporte l’argent chez les femmes : Amy Fraser, de Calgary, remporte l’argent en demi-lune de freeski en Coupe du monde La skieuse acrobatique Amy Fraser, de Calgary, termine deuxième de l’épreuve féminine de demi-lune de la Coupe du monde au Colorado.

Dans l’épreuve masculine de samedi, Brendan Mackay (92,50) et Noah Bowman (91,00) de Calgary ont respectivement remporté l’argent et le bronze.

L’Américain Birk Irving est monté sur le podium après avoir terminé juste devant Mackay avec 93,75.

“Je suis vraiment heureux d’avoir passé une si belle journée”, a déclaré Mackay. « Ça faisait des lustres depuis notre dernière compétition, et je suis fier de ce que j’ai accompli aujourd’hui. J’ai eu la chance d’essayer de nouvelles figures lors de mes descentes. Dans l’ensemble, c’était très positif.

Simon d’Artois, de Whistler, C.-B., s’est également qualifié pour la finale, terminant 10e (35,00).

REGARDER | Mackay capture l’argent : Le Canadien Brendan Mackay rate de peu l’or en demi-lune à Copper Mountain Le natif de Calgary s’est contenté de l’argent après avoir mené une grande partie de l’épreuve masculine de demi-lune de la Coupe du monde de ski acrobatique au Colorado.

L’épreuve de Copper Mountain est la première des quatre Coupes du monde de demi-lune de freeski cette saison.

Calgary accueillera deux compétitions du 19 au 21 janvier, qui seront suivies de la dernière étape à Mammoth Mountain en Californie (du 1er au 4 février).