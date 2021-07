La médaille d’or aux Jeux olympiques de Suni Lee célébrée par sa famille dans une vidéo virale

Les vidéos de la famille de Suni Lee réagissant au gymnaste remportant une médaille d’or au concours multiple des Jeux olympiques sont rapidement devenues virales sur Twitter cette semaine, avec d’autres olympiens, célébrités et téléspectateurs à la maison applaudissant aux côtés de la joyeuse famille de Lee.

« Réaction en or pour un moment en or », compte NBC sur les Jeux olympiques tweeté jeudi, à côté d’une vidéo d’une salle bondée de la famille et des amis de Lee la regardant terminer à la première place des Jeux de Tokyo.

On peut voir la famille de Lee crier, s’embrasser et scander « USA ! ETATS-UNIS! » dans la vidéo. Ils l’ont regardée concourir depuis le Minnesota après que les spectateurs aient été bannis des jeux pendant la pandémie de coronavirus en cours.

Lee est devenue jeudi la cinquième femme américaine consécutive, et la sixième au classement général, à remporter le titre olympique du concours multiple. Le moment électrique est venu après que l’équipe de gymnastique féminine des États-Unis a remporté la médaille d’argent à la compétition de gymnastique par équipes de Tokyo.

Lee a répondu jeudi aux images, qui ont reçu des millions de vues, qualifiant ses proches de « personnes pour lesquelles je fais tout cela ».

« JE T’AIME TOUS », a-t-elle partagé.

La gymnaste olympique Alexandra Raisman a également partagé des images de la famille de Lee sur Twitter de la présentatrice de KARE 11, Gia Vang. Raisman a qualifié cela de « moment spécial ».

« J’aimerais qu’ils puissent être avec @sunisalee_ en personne », a écrit Raisman.

Les Jeux olympiques et l’organisation dirigeante de USA Gymnastics ont également célébré la vidéo, aux côtés de célébrités et d’autres utilisateurs de Twitter.

Jeux olympiques de Tokyo :Des images incroyables de Suni Lee du concours général de gymnastique féminine

Médailles d’or:Comment Suni Lee, vainqueur du concours général des Jeux olympiques de Tokyo, représente une communauté de réfugiés, les Hmong

John Lee, le père de Suni Lee, a déclaré à l’émission TODAY après sa victoire que sa famille retenait son souffle pendant qu’elle concourait.

« Il n’y a pas de mots qui peuvent exprimer cela en ce moment », a déclaré Lee.

« Je ne pense pas qu’elle puisse avoir de mots à exprimer non plus », a ajouté Lee. « Je pouvais voir dans ses yeux qu’elle pleurait. »