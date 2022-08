La médaille de la liberté sera décernée au président ukrainien Zelenskyy

PHILADELPHIE (AP) – La médaille de la liberté 2022 sera décernée cet automne au président ukrainien Volodymyr Zelenskyy.

Le National Constitution Center a annoncé lundi que Zelenskyy serait honoré lors d’une cérémonie en octobre pour ce qu’il a appelé « sa défense héroïque de la liberté face à la tyrannie russe ».

“Le président Zelenskyy a courageusement mené le peuple ukrainien dans sa défense de la liberté contre la tyrannie russe, et son courage a inspiré les gens du monde entier à défendre la démocratie libérale et l’état de droit”, a déclaré le président et chef de la direction du centre, Jeffrey Rosen, dans un communiqué.

Zelenskyy, qui est président de la nation depuis mai 2019, a également reçu des prix tels que le Ronald Reagan Freedom Award et le John F. Kennedy Profile in Courage Award ainsi que des distinctions des gouvernements de la République tchèque et de la Lettonie. , la Lituanie, la Pologne et la Slovaquie, a indiqué le centre.

La Liberty Medal, créée en 1988 pour marquer le bicentenaire de la Constitution américaine, est décernée à des personnes qui s’efforcent d’obtenir les bienfaits de la liberté pour les personnes du monde entier. Parmi les récipiendaires récents figurent les juges de la Cour suprême Ruth Bader Ginsburg et Anthony Kennedy, le sénateur John McCain, le représentant John Lewis et Malala Yousafzai.

The Associated Press