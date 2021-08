La médaille de bronze au hockey est une juste récompense pour un engagement de plus de 2 ans, déclare le médaillé d’or de 1980 MM Somaya

La longue attente de l’Inde pour une médaille olympique en hockey s’est finalement terminée jeudi. Quarante et un ans après avoir remporté la dernière médaille d’or aux Jeux de Moscou, le hockey masculin indien a tenu bon pour s’imposer 5-4 contre l’Allemagne lors des éliminatoires pour la médaille de bronze.

MM Somaya, ancien capitaine de hockey indien aux Jeux olympiques de Séoul en 1988, est aux anges avec la médaille de bronze de l’équipe indienne de hockey masculin à Tokyo.

S’adressant exclusivement à News18.com Quelques minutes après le coup de sifflet, signalant la victoire de l’Inde contre l’Allemagne, Somaya a déclaré : « C’était une telle course de montagnes russes, qui montait et descendait souvent, mais l’Inde a tenu le coup à la fin. Je suis très heureux pour l’équipe et le management car ils ont travaillé dur ces deux dernières années et c’était la juste récompense non seulement pour avoir bien joué dans ce tournoi mais aussi pour avoir été constant ces deux dernières années. La médaille d’aujourd’hui est une juste récompense pour l’engagement au cours de la période de deux ans.

Reconnaissant que cette médaille est venue après un long écart, Somaya, 62 ans, a également crédité les entraîneurs qui ont façonné cette équipe au fil des ans. « Il s’agit d’une série d’entraîneurs, certains des meilleurs entraîneurs du monde comme Terry Walsh, Roelant Oltmans et actuellement Graham Reid. Ils viennent avec une suite complète d’entraîneurs, un entourage. Ce n’est pas seulement l’entraîneur principal mais aussi leur équipe de soutien comprenant le préparateur physique, le conseiller scientifique, vous avez un analyste de jeu qui analyse l’opposition et vos tactiques de jeu. Bien sûr, il y a une bonne visibilité qui a été donnée à l’équipe. C’est une combinaison de facteurs. Cette fois, nous avons raison. C’est la raison pour laquelle nous avons gagné.

Lorsqu’on lui a demandé si cette équipe indienne aurait pu participer à la finale ou si cette médaille de bronze était la meilleure qu’elle aurait pu remporter, Somaya a répondu : « C’est difficile à dire mais je pense qu’il pourrait y avoir un peu plus d’amélioration dans certains domaines. On a perdu contre la Belgique, il y a eu une petite perte de concentration. Avant le tournoi, j’avais écrit que nous devrions obtenir une médaille. Ils ont au moins répondu à mes attentes. J’ai également dit que l’équipe féminine devrait se qualifier pour les quarts de finale et que l’équipe masculine devrait remporter une médaille. Je pense que les deux ont répondu non seulement à mes attentes, mais aussi à celles de tout le monde. Personnellement, j’ai senti que c’était une médaille très méritante après tant d’années. Il était important de surmonter l’état d’esprit selon lequel si nous ne pouvons pas gagner une médaille aux Jeux olympiques, c’était important. Nous avons surmonté ce blocage mental aujourd’hui.

L’équipe indienne de hockey féminin affrontera la Grande-Bretagne lors des éliminatoires pour la médaille de bronze vendredi matin (7h IST).

Somaya a déclaré que tout le monde a contribué à la victoire de l’équipe et qu’ils ont livré quand c’était important. Il a déclaré : « Il est difficile d’identifier les individus, mais je dirais que des personnes comme Harmanpreet Singh, Manpreet Singh, PR Sreejesh et Rupinder Pal Singh étaient la clé. C’était un travail d’équipe combiné. Nous misions sur ces joueurs et ils ont été à la hauteur des attentes, à la hauteur de l’occasion. Il y avait une contribution de tout le monde, d’un Nilakanta Sharma à un Sumit. Ils jouaient des rôles très importants. Simranjeet Singh est arrivé et a marqué deux buts aujourd’hui. C’était donc un effort d’équipe combiné.

L’ancien capitaine de hockey indien a déclaré que l’équipe indienne pourrait constituer une double menace de marquer des buts sur le terrain et de convertir des corners de pénalité. Cependant, il a déclaré que les conversions de coins de pénalité et leur sauvegarde étaient les domaines qui devaient être améliorés.

Il a expliqué : « À chaque fois, il y a une marge d’amélioration, mais ils ont marqué de nombreux buts sur penalty à des moments cruciaux. C’est une bonne chose. Non seulement dans les matchs mineurs mais aussi dans les matchs importants, y compris aujourd’hui, nous avons des buts sur penalty. Et nous avons aussi d’excellents buts sur le terrain. Une fois que nous aurons posé cette double menace de buts sur le terrain et de conversions de corners de pénalité, nous serons difficiles à retenir. Je suis assez content de la conversion de penalty.

C’est aussi une tactique pour marquer des points de penalty en votre faveur, et l’équipe indienne s’est avérée défaillante dans ce département à plusieurs reprises.

« Cependant, dans certains matchs, l’équipe n’a pas gagné les corners de pénalité, je suis d’accord. Ce sont les domaines d’amélioration sur lesquels l’équipe doit se pencher. Ils l’ont fait dans certains jeux, pas tous les jeux. C’est comme ça que vous défendez, et en défendant, vous devez être très agile sur vos pieds. Là encore, en défense, il faut être un peu plus prudent car on a donné trop de corners de pénalité. La conversion globale est bonne mais en sauvegarde, nous avons encaissé trop de corners de pénalité qui peuvent être dangereux. L’avantage pour nous était le rusher. Le rusher pour les coins de pénalité pour nous était trop bon. Il défendait ça. Nous n’avons pas concédé cela, sauf contre la Belgique.

Lorsqu’on lui a demandé ce que cette médaille signifiait pour lui personnellement, Somaya a déclaré : « Je suis ravi. Nous attendions tous cette médaille avec impatience depuis de très nombreuses années, en partie à cause de mon temps de jeu et après cela. Aux Jeux olympiques, toutes les équipes viennent avec leurs meilleurs joueurs. Il n’y a pas de repos. C’est un cycle complet de préparation au hockey. Hormis ce match contre l’Australie, vous avez battu toutes les bonnes équipes et affronté la Belgique. Je suis ravi et les garçons ont joué bien au-dessus de leurs attentes. Je suis vraiment heureux pour l’entraîneur et le personnel d’entraîneurs.

Somaya a estimé que cette brillante performance des hommes indiens devrait donner une impulsion au sport dans le pays.

« Maintenant, l’intérêt pour les sponsors et les jeunes à jouer peut être un peu poussé. L’administration doit faire beaucoup pour capitaliser sur cette victoire, car gagner est une chose. La façon dont vous faites la promotion du sport sera importante. Vous devez promouvoir le sport de manière très structurée à travers différents groupes d’âge et obtenir d’autres bons sponsors. Vous avez déjà de très bons sponsors et nous pouvons offrir le meilleur des installations aux joueurs de hockey. Ce sont les domaines que vous devez suivre, pas seulement vous asseoir sur la victoire et espérer que l’euphorie fera avancer l’équipe. »

