La médaille CWG 2022 est un énorme booster de confiance, déclare le milieu de terrain de l’équipe indienne de hockey Nisha

L’équipe indienne de hockey féminin est entrée dans l’histoire lors des Jeux du Commonwealth de Birmingham 2022 récemment conclus après avoir remporté la médaille de bronze, leur première médaille CWG après 16 ans.

La milieu de terrain de 27 ans Nisha, qui était absolument ravie de faire partie de l’équipe médaillée de bronze, a exprimé l’importance de la médaille pour l’équipe et pour sa carrière.

“Cette médaille CWG sera toujours spéciale pour moi car j’ai toujours rêvé de faire partie d’équipes médaillées lors de tournois prestigieux. Nous avons toujours cherché à jouer notre meilleur hockey aux Jeux olympiques et aux Jeux du Commonwealth et nous sommes heureux d’avoir réalisé une excellente performance à Birmingham. L’équipe n’a cessé de se renforcer depuis que j’ai rejoint l’équipe en 2019 et j’espère que nous continuerons d’évoluer en équipe à l’avenir.

Nisha a également déclaré que la médaille CWG était un énorme booster de confiance pour elle : « J’ai certainement gagné beaucoup de confiance après CWG. Je me sens béni d’avoir fait partie d’une expérience fantastique et nous avons très bien formé l’équipe pendant la compétition. C’était très gratifiant pour moi de contribuer au succès de l’équipe et je continuerai à travailler dur pour aider l’équipe à faire encore mieux lors du prochain tournoi.

L’équipe indienne de hockey féminin sera de retour au camp national le 29 août à SAI, Bengaluru. Parlant de la concentration de l’équipe après son retour à l’entraînement, Nisha a déclaré: «Nous avons noté les erreurs que nous avons commises pendant le CWG et nous nous concentrerons certainement sur leur amélioration. Je sens que l’équipe va dans la bonne direction et si nous jouons à notre potentiel, nous pouvons certainement commencer à gagner des médailles d’or sur les plus grandes étapes. Nous nous coordonnons très bien sur le terrain et ce fut un plaisir absolu de faire partie de cette équipe.

