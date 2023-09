La méchante petite amie Jordan Worth a été libérée de prison après avoir purgé cinq ans pour avoir quitté son petit ami « à 10 jours de la mort »

Une « petite amie de l’enfer » violente qui a été emprisonnée pour avoir quitté son petit ami quelques jours après sa mort a été libérée de prison.

Jordan Worth, 26 ans, a été emprisonné il y a cinq ans pour avoir abusé de son ancien partenaire Alex Skeel.

Worth l’a attaqué avec des couteaux, un marteau et l’a ébouillanté avec de l’eau bouillante. Elle l’a également privé de tout contact avec ses amis et sa famille.

La Parole Broad a maintenant décidé de libérer Worth de prison, estimant qu’elle ne représentait plus un risque pour le public.

La Commission des libérations conditionnelles a révélé que Worth avait été libérée au point de libération automatique de sa peine en janvier 2022. Son permis a été révoqué et elle a été rappelée en détention le 30 septembre 2022 en raison d’inquiétudes concernant son comportement.

Après son rappel, il a été découvert que Worth essayait de contrôler son partenaire, avait du mal à gérer ses émotions et avait des problèmes relationnels.

Lors de son audience de libération conditionnelle, elle a appris qu’elle avait suivi un certain nombre de cours au sein du système pénitentiaire pour améliorer son comportement et lutter contre sa tendance à recourir à la violence.

Même si certains témoins ont suggéré qu’un plan de libération devrait être envisagé, d’autres s’y sont opposés.

Cependant, la Commission des libérations conditionnelles a décidé de la libérer si certaines mesures étaient mises en place.

Des détails horribles sur les abus antérieurs de Worth ont été révélés dans le documentaire de la BBC – notamment le fait de faire dormir Alex par terre pendant neuf mois. Mais Worth était la première petite amie qu’Alex ait jamais eue.

Il a déclaré au Sun en 2018 : « Je suppose que je pensais que c’était ainsi que se déroulaient les relations, mais je sais maintenant que ce n’était pas normal. »

Même lorsque des voisins inquiets ont appelé la police, Alex, alors âgé de 22 ans, a prétendu qu’il s’était lui-même infligé des blessures.

Il a été transporté à l’hôpital avec des brûlures aux bras et aux jambes, qu’il avait tenté de soigner en les enveloppant dans du film alimentaire.

Les médecins ont découvert d’autres brûlures et coups de couteau, mais Alex est quand même retourné à la maison qu’il partageait avec Worth à Stewartby, Beds.

Finalement, quelques jours plus tard, un policier l’a persuadé de dire l’horrible vérité.

Plus tôt cette année, The Sun a révélé que Worth avait entamé une nouvelle relation avec le briqueteur Adam Steff, 28 ans, le couple partageant des messages jaillissants en ligne.

La Commission des libérations conditionnelles a maintenant décidé de libérer Worth à la suite d’une audience tenue le 4 juillet de cette année.

Un porte-parole a déclaré : « Après avoir examiné les circonstances de son infraction et la durée de son permis, les progrès réalisés pendant sa détention et les preuves présentées à l’audience, le comité a été convaincu que l’emprisonnement n’était plus nécessaire pour la protection du public. »

Sa libération est soumise aux conditions de licence suivantes, qui doivent être strictement respectées :

Se conformer aux exigences de résider à une adresse désignée, d’avoir une bonne conduite, de divulguer les relations en développement et de se présenter comme requis pour la supervision ou d’autres rendez-vous.

Se soumettre à une forme renforcée de supervision ou de contrôle, y compris des tests de dépistage de drogues, des heures d’enregistrement et un couvre-feu spécifié.

Se conformer aux autres limitations identifiées concernant les contacts, les activités, la résidence et une zone d’exclusion pour éviter tout contact avec les victimes.

Pour respecter les restrictions spécifiées relatives à l’utilisation de la technologie électronique.

Continuer à travailler sur les domaines de risque définis dans la communauté.