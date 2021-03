Une femme reconnue coupable de l’homicide involontaire coupable de ses six enfants dans un terrible incendie de maison a été aperçue en train de faire du shopping.

Mairead Philpott avait besoin d’aide pour remplir une Peugeot grise pleine d’articles – y compris du papier d’emballage – alors qu’elle quittait une auberge sous caution dans le sud de l’Angleterre.

La femme de 39 ans arborait une nouvelle couleur de cheveux plus foncée après sa libération de prison en novembre après la moitié de sa peine de 17 ans.

Elle a été emprisonnée pour un incendie en 2012 à Allenton, Derby, qui a tué Duwayne Philpott, 13 ans, sa sœur Jade, 10 ans, et ses frères Jack, neuf ans, John, huit ans, Jesse, six ans et Jayden, cinq ans.

Son mari, Mick, la conduisit, ainsi que leur ami Mosely, dans un plan pour obtenir une plus grande maison du conseil en brûlant la maison et en encadrant l’ex-amante Lisa Willis.

Son intention était de sauver les enfants endormis par une fenêtre à l’étage, mais cela a mal tourné et les jeunes sont tous morts d’inhalation de fumée.

Philpott, avec son mari Mick et son ami Paul Mosley, a incendié la maison du conseil de trois chambres de la famille en 2012 dans le but d’obtenir une maison plus grande

Les photos prises aujourd’hui montrent que Mairead a toujours un tatouage pour Jayden, qu’elle a appelé « bébé miracle » lors de son procès parce qu’il est venu six semaines plus tôt.

Deux de ses amis l’ont aidée alors qu’elle quittait l’auberge – qui offrirait des cours de yoga et d’art – en bottes, pantalon de style léopard et un t-shirt surdimensionné.

Elle a couvert son visage avec un masque bleu mais ses nouveaux cheveux étaient visibles et ont changé radicalement de ses anciennes mèches rouges.

Une source a déclaré au Sun: « Elle est en train de revenir à la vie dans la communauté. Si elle continue de se conformer à ses exigences de probation, elle pourra retourner dans la vie quelque part sans être détectée. Elle espère vraiment un nouveau départ.

Mairead aurait été « ravie » d’avoir reçu sa date de sortie la plus proche possible de HMP Send à Surrey en novembre.

Elle devait rester à l’auberge pendant trois mois avant d’être libérée sous un nouveau nom. Elle a un couvre-feu de 19 h 00 à 7 h 00.

Duwayne Philpott, 13 ans, est décédé dans une unité spéciale pour brûlés à Birmingham. Les agents de liaison avec la famille ont dû persuader Mick d’aller rendre visite à son fils mourant

Jess Philpott, six ans, à gauche, et Jayden Philpott, cinq ans, étaient les deux plus jeunes des enfants Philpott à mourir dans l’incendie

La nouvelle de sa libération a été critiquée par le groupe de réflexion du Center for Crime Prevention, qui a déclaré: «Ce n’est pas justice».

Le contribuable couvrira des milliers de livres sterling de frais pour qu’elle reste dans l’auberge avec une nouvelle identité.

Au début, le couple a reçu un élan de sympathie et a pleuré lors d’une conférence de presse alors qu’ils appelaient à l’aide pour trouver le ou les assassins.

Mais leur comportement a ensuite suscité des soupçons et les deux hommes ont ensuite été inculpés aux côtés de Mosely.

Lors de la condamnation de Mick, le juge a décrit le complot comme « un plan méchant et dangereux » qui était « hors de la compréhension de toute personne sensée ».

Un nouveau documentaire de Channel 5 examine les cinq erreurs qui ont conduit à l’arrestation de Mairead et Mick Philpott. Mick a été condamné à la prison à vie et Mairead a écopé de 17 ans, avec son complice Paul Mosley, après que le trio malade a incendié la maison du couple à Derby où dormaient leurs six enfants, âgés de 13 à cinq ans. Cinq enfants sont décédés des suites de l’inhalation de fumée sur les lieux et un est décédé à l’hôpital des suites des blessures qu’il a subies dans l’incendie

Mairead et Mick ont ​​éveillé les soupçons des journalistes et des enquêteurs avec leurs « larmes de crocodile » lors d’une conférence de presse sur l’incendie en mai 2012.

Elle a déclaré qu’il n’y avait « aucun précédent » pour cette affaire, la décrivant comme un « ensemble d’infractions particulièrement graves ».

Les Philpotts et Mosely ont été reconnus coupables d’homicide involontaire coupable. Mick a été condamné à la prison à vie et Mairead et Mosely à 17 ans. Le couple meurtrier a ensuite divorcé.

Le père de dix-sept ans, qui a épousé Mairead en 2003, a utilisé ses enfants pour gagner 60 000 £ par an en avantages sociaux.

Mick, qui avait déjà été emprisonné pour avoir poignardé son amant d’écolière 27 fois, a tissé une toile de mensonges en essayant de s’en tirer avec le crime.

Il a même comploté pour «devenir riche rapidement» grâce aux généreux dons de la communauté locale destinés à payer les funérailles de ses enfants.

David Spencer, du Center for Crime Prevention, a déclaré en novembre: « Cela fait une moquerie absolue du système de justice pénale britannique.

« Elle a servi à peine plus d’un an pour chacune des six vies innocentes qu’elle a durement emportées. »